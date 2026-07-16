El motivo por el que deberías dejar un vaso sobre un papel al salir de casa.

Abrir la puerta al volver de vacaciones y encontrarse la cocina invadida por un olor a alcantarilla es una escena más habitual de lo que parece. La maleta todavía en el pasillo, la casa cerrada durante semanas y una peste que no procede de la basura ni de la nevera, porque ambas quedaron vacías antes de marcharse.

El origen está bajo el fregadero y el remedio cabe en la palma de la mano. Consiste en colocar una hoja de papel absorbente sobre el desagüe y, encima, un vaso vacío boca abajo. Parece un remedio sin fundamento, pero tiene una explicación relacionada con el funcionamiento de las tuberías.

El motivo por el que el fregadero produce mal olor.

¿Para qué sirve dejar un vaso boca abajo sobre el fregadero?

Bajo el fregadero se encuentra el sifón, una pieza curva que siempre retiene una pequeña cantidad de agua en su interior. Ese líquido actúa como un sello natural que impide que los gases de la red de saneamiento asciendan hasta la vivienda.

El problema aparece cuando la casa permanece cerrada. En verano, y sobre todo en zonas de temperaturas elevadas, parte de esa agua se evapora poco a poco. Si el nivel baja lo suficiente, el sello desaparece y los olores del alcantarillado encuentran vía libre hasta la cocina.

Ahí entra el vaso. Colocado boca abajo sobre el papel, crea una pequeña cámara que limita el paso del aire sobre el desagüe, mientras el papel conserva la humedad durante más tiempo. El sistema no es hermético ni garantiza nada por completo, aunque sí ralentiza la evaporación.

El truco detrás de dejar un vaso de agua en el fregadero. Pixabay

Cómo preparar el fregadero antes de marcharse de vacaciones

El truco rinde más si el desagüe queda limpio de antemano. Los especialistas en mantenimiento doméstico recomiendan una rutina previa de cinco pasos:

Limpiar el fregadero y retirar cualquier resto de comida. Verter vinagre caliente por el desagüe y dejarlo actuar varias horas. Enjuagar después con agua caliente. Repasar la superficie con un producto adecuado o con limón. Colocar el papel absorbente y, encima, el vaso boca abajo.

El vinagre arrastra residuos y neutraliza olores, mientras que el limón elimina restos de suciedad y aporta un aroma fresco. El procedimiento no sustituye al mantenimiento periódico de las tuberías, aunque deja la instalación en mejores condiciones durante la ausencia.

¿Qué significa si el papel aparece mojado al volver?

Aquí está la ventaja menos evidente del método. El papel funciona como un testigo silencioso de lo ocurrido en la instalación mientras la vivienda estaba vacía.

Si al regresar aparece húmedo o directamente mojado, el indicio apunta a que el agua ha retrocedido por el desagüe o a que existe algún problema de drenaje. Conviene revisar entonces el estado de las tuberías antes de que el asunto vaya a más.

Qué revisar antes de cerrar la casa

Los malos olores no siempre salen del fregadero, porque también asoman por duchas, lavabos y sumideros poco utilizados. Antes de marcharse resulta recomendable comprobar que todos los desagües contienen agua, vaciar la basura, limpiar los cubos y descartar fugas visibles. Si la ausencia va a ser larga, cerrar el suministro general.

El método tiene un límite claro. No arregla una avería, ni una fuga, ni un sifón defectuoso, y su utilidad se reduce a frenar la evaporación durante los periodos de inactividad. Si el olor persiste al volver, lo indicado es consultar con un profesional para descartar obstrucciones.