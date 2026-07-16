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La camperización de furgonetas sigue ganando terreno entre quienes buscan viajar con mayor libertad y autonomía. En este contexto, la MAN TGE Adrenaline de CamperCas se posiciona como una de las opciones más completas del mercado gracias a su configuración 4x4, su capacidad para cuatro personas y un equipamiento pensado para largas aventuras.
Disponible desde 37.900 euros en España, esta furgoneta camper cuenta con un diseño que prioriza la comodidad, la durabilidad y la personalización. Además, incorpora baño completo, cocina equipada, ducha interior y exterior, y espacio para que viajen y duerman cuatro personas.
La MAN TGE Adrenaline está construida sobre la plataforma 4x4, una configuración pensada para afrontar rutas fuera del asfalto y viajes de larga distancia. Su propuesta se complementa con múltiples opciones de personalización enfocadas en el uso offroad.
Diseño y equipamiento: las características más destacadas
La Adrenaline apuesta por un diseño funcional que busca maximizar el espacio interior sin renunciar al confort.
Habitabilidad
- 4 plazas homologadas de día.
- 4 plazas para dormir con asiento cama de desplazamiento longitudinal y transversal.
- Asientos giratorios.
- Asientos de cuero.
- Mobiliario a medida fabricado con tablero contrachapado revestido en HPL.
Ventanas y ventilación
- 3 ventanas Dometic S7.
- 3 claraboyas Dometic.
Baño y agua
- Baño con ducha a medida.
- WC recubierto en cerámica.
- Lavabo escamoteable integrado.
- Ducha exterior con agua caliente.
Cocina y confort
- Cocina y fregadero Dometic.
- Nevera Dometic de 70 litros.
- Cafetera Nespresso.
- Microondas.
Entretenimiento
- TV LED de 19 pulgadas con soporte orientable para visualizarla desde la cama, la cabina o el exterior.
- Sistema de iluminación LED de alta gama.
Tecnología y autonomía: todo lo que incorpora
Uno de los puntos fuertes de esta camper es su equipamiento tecnológico orientado a ofrecer autonomía energética durante los viajes.
Sistema eléctrico
- Instalación eléctrica completa con autonomía solar.
- Batería auxiliar de 275 Ah.
- Inversor, cargador y sistema prioritario Whisper Power 2000/55.
- Packs eléctricos CamperCas con tecnología Victron Energy (CC100, CC200 y CC300).
Energía solar
- Dos placas solares NDS Black Solar de 120 W.
- Regulador solar MPPT250 Duo Digital.
Climatización y agua caliente
- Calefacción Webasto AirTop EVO 40.
- Calentador de agua Webasto Thermo Top EVO 5.
Aislamiento y control
- Aislamiento Kayflex de 40 mm.
- Panelado de poliéster fabricado a medida.
- Centralita digital CB200.
Gracias a esta combinación de equipamiento, autonomía y opciones de personalización, la CamperCas Adrenaline se presenta como una de las camper 4x4 más completas para quienes buscan libertad, comodidad y aventura tanto en carretera como fuera de ella.