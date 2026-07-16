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La camperización de furgonetas sigue ganando terreno entre quienes buscan viajar con mayor libertad y autonomía. En este contexto, la MAN TGE Adrenaline de CamperCas se posiciona como una de las opciones más completas del mercado gracias a su configuración 4x4, su capacidad para cuatro personas y un equipamiento pensado para largas aventuras.

Disponible desde 37.900 euros en España, esta furgoneta camper cuenta con un diseño que prioriza la comodidad, la durabilidad y la personalización. Además, incorpora baño completo, cocina equipada, ducha interior y exterior, y espacio para que viajen y duerman cuatro personas.

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La MAN TGE Adrenaline está construida sobre la plataforma 4x4, una configuración pensada para afrontar rutas fuera del asfalto y viajes de larga distancia. Su propuesta se complementa con múltiples opciones de personalización enfocadas en el uso offroad.

Diseño y equipamiento: las características más destacadas

La Adrenaline apuesta por un diseño funcional que busca maximizar el espacio interior sin renunciar al confort.

Habitabilidad

  • 4 plazas homologadas de día.
  • 4 plazas para dormir con asiento cama de desplazamiento longitudinal y transversal.
  • Asientos giratorios.
  • Asientos de cuero.
  • Mobiliario a medida fabricado con tablero contrachapado revestido en HPL.

Ventanas y ventilación

  • 3 ventanas Dometic S7.
  • 3 claraboyas Dometic.
Esta novedosa furgoneta camper compite por ser una de las mejores: la van 4x4 cuenta con baño, cocina y 4 camas.
Esta novedosa furgoneta camper compite por ser una de las mejores: la van 4x4 cuenta con baño, cocina y 4 camas.CamperCas

Baño y agua

  • Baño con ducha a medida.
  • WC recubierto en cerámica.
  • Lavabo escamoteable integrado.
  • Ducha exterior con agua caliente.

Cocina y confort

  • Cocina y fregadero Dometic.
  • Nevera Dometic de 70 litros.
  • Cafetera Nespresso.
  • Microondas.

Entretenimiento

  • TV LED de 19 pulgadas con soporte orientable para visualizarla desde la cama, la cabina o el exterior.
  • Sistema de iluminación LED de alta gama.
Esta novedosa furgoneta camper compite por ser una de las mejores: la van 4x4 cuenta con baño, cocina y 4 camas.
Esta novedosa furgoneta camper compite por ser una de las mejores: la van 4x4 cuenta con baño, cocina y 4 camas.CamperCas

Tecnología y autonomía: todo lo que incorpora

Uno de los puntos fuertes de esta camper es su equipamiento tecnológico orientado a ofrecer autonomía energética durante los viajes.

Sistema eléctrico

  • Instalación eléctrica completa con autonomía solar.
  • Batería auxiliar de 275 Ah.
  • Inversor, cargador y sistema prioritario Whisper Power 2000/55.
  • Packs eléctricos CamperCas con tecnología Victron Energy (CC100, CC200 y CC300).

Energía solar

  • Dos placas solares NDS Black Solar de 120 W.
  • Regulador solar MPPT250 Duo Digital.

Climatización y agua caliente

  • Calefacción Webasto AirTop EVO 40.
  • Calentador de agua Webasto Thermo Top EVO 5.

Aislamiento y control

  • Aislamiento Kayflex de 40 mm.
  • Panelado de poliéster fabricado a medida.
  • Centralita digital CB200.

Gracias a esta combinación de equipamiento, autonomía y opciones de personalización, la CamperCas Adrenaline se presenta como una de las camper 4x4 más completas para quienes buscan libertad, comodidad y aventura tanto en carretera como fuera de ella.