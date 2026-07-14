GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Jugadores de España celebran este martes, tras ganar el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

España confirmó su regreso a la élite del fútbol mundial. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó este martes 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, en Arlington, y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026. Mikel Oyarzabal, de penal, abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo y Pedro Porro amplió la ventaja a los 12 del complemento.

La selección española controló el desarrollo del encuentro durante gran parte del partido. Francia intentó reaccionar en la segunda mitad, aunque chocó con una defensa firme y con las intervenciones de Unai Simón, que sostuvo el arco en cero para sellar la clasificación.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y contra quién podría enfrentarse España?

España disputará la final del Mundial el próximo domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford. El rival se conocerá este miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra disputen la segunda semifinal del torneo.

GR2038. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Jugadores de España celebran este martes, tras ganar el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr Fuente: EFE Lavandeira Jr

El conjunto de Luis de la Fuente buscará cerrar un campeonato que lo tuvo entre los equipos más sólidos de la competencia. Tras dejar en el camino a Francia, quedó a un triunfo de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

¿Cuántos Mundiales ganó España y cómo le fue en las finales?

La selección española jugará la segunda final mundialista de su historia. La única anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos por 1-0 en el tiempo suplementario gracias al histórico gol de Andrés Iniesta y conquistó su primer título del mundo.

¿Cuántos Mundiales ganó España y cómo le fue en las finales?

Desde aquella consagración, España no volvió a alcanzar una definición mundialista. En Brasil 2014 quedó eliminada en la fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 se despidió en los octavos de final por penales frente a Rusia y Marruecos, respectivamente.

El regreso a una final, 16 años después, ratifica el crecimiento de una generación que combina la experiencia de futbolistas como Rodri, Aymeric Laporte y Mikel Oyarzabal con el talento de jóvenes como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Pau Cubarsí. Ahora, la Roja tendrá la oportunidad de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.