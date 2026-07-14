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España confirmó su regreso a la élite del fútbol mundial. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó este martes 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, en Arlington, y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026. Mikel Oyarzabal, de penal, abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo y Pedro Porro amplió la ventaja a los 12 del complemento.
La selección española controló el desarrollo del encuentro durante gran parte del partido. Francia intentó reaccionar en la segunda mitad, aunque chocó con una defensa firme y con las intervenciones de Unai Simón, que sostuvo el arco en cero para sellar la clasificación.
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y contra quién podría enfrentarse España?
España disputará la final del Mundial el próximo domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford. El rival se conocerá este miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra disputen la segunda semifinal del torneo.
El conjunto de Luis de la Fuente buscará cerrar un campeonato que lo tuvo entre los equipos más sólidos de la competencia. Tras dejar en el camino a Francia, quedó a un triunfo de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.
¿Cuántos Mundiales ganó España y cómo le fue en las finales?
La selección española jugará la segunda final mundialista de su historia. La única anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos por 1-0 en el tiempo suplementario gracias al histórico gol de Andrés Iniesta y conquistó su primer título del mundo.
Desde aquella consagración, España no volvió a alcanzar una definición mundialista. En Brasil 2014 quedó eliminada en la fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 se despidió en los octavos de final por penales frente a Rusia y Marruecos, respectivamente.
El regreso a una final, 16 años después, ratifica el crecimiento de una generación que combina la experiencia de futbolistas como Rodri, Aymeric Laporte y Mikel Oyarzabal con el talento de jóvenes como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Pau Cubarsí. Ahora, la Roja tendrá la oportunidad de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.