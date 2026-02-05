La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Francia. La notificación fue trasladada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) y afecta a productos de la marca Babybio comercializados en España. La alerta sanitaria incluye varias fórmulas infantiles con fechas de caducidad concretas. Las autoridades recomiendan de forma expresa a las personas que tengan estos productos en su domicilio que se abstengan de consumirlos. La información forma parte de los sistemas de control de seguridad alimentaria y ha sido comunicada a las comunidades autónomas para garantizar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. “La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de Francia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la posible presencia de cereulida”. La notificación afecta a productos destinados a la alimentación infantil. La AESAN ha señalado que la comunicación se produjo tras una notificación oficial de las autoridades francesas, lo que activó los protocolos de alerta alimentaria en España. La sustancia señalada es la cereulida, asociada a intoxicaciones alimentarias. Según la información difundida, la alerta se limita a productos concretos y no afecta a otras fórmulas infantiles de la misma marca que no coincidan con los datos identificados. Los productos incluidos en la alerta son “Babybio Caprea 1 con fechas de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027” y “Babybio Optima 1 con fecha de caducidad 01/10/2027”. Ambos corresponden a fórmulas infantiles en formato bote. En el caso de Babybio Caprea 1, los datos facilitados son: “Número de lote y fecha de caducidad: 899014 y 28/07/2027; 911057 y 17/09/2027”. El peso de cada unidad es de 800 gramos y se conserva a temperatura ambiente. Para Babybio Optima 1, la información indica: “Número de lote y fecha de caducidad: 907179 y 01/10/2027”, también en envases de 800 gramos y con conservación a temperatura ambiente. La AESAN recomienda de forma explícita que “las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos”. Esta indicación busca evitar cualquier posible riesgo para la salud. La información difundida señala que el origen de la alerta es el autocontrol de la propia empresa, que “ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros”. Las autoridades insisten en la importancia de revisar las fechas de caducidad y los números de lote antes de utilizar cualquier fórmula infantil incluida en la alerta. La AESAN asegura que “esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)”. El objetivo es verificar la retirada de los productos afectados. La AESAN recuerda que dispone de información adicional sobre “la intoxicación y toxiinfección por Bacillus cereus” y sobre “enfermedades de transmisión alimentaria” en sus canales oficiales.