La autoridad sanitaria española emitió una advertencia por un defecto de calidad detectado en el medicamento Arixtra, utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. El aviso se relaciona con la posible oxidación de una partícula de hierro en el interior de la aguja de algunas jeringas precargadas. La comunicación oficial fue difundida este viernes por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tras recibir notificaciones del laboratorio responsable del fármaco. Aunque no se registraron reclamaciones procedentes de España, el organismo decidió informar de manera preventiva al sistema sanitario. El defecto, según explicó la agencia, podría afectar potencialmente a cualquier lote y presentación del medicamento, aunque se estima que su aparición es muy poco frecuente. Mientras avanza la investigación, Sanidad pidió extremar las precauciones antes de la dispensación y administración del producto. El problema identificado se vincula con la oxidación de una partícula de hierro situada en la aguja de la jeringa precargada. Este proceso puede provocar un cambio de color visible en la base de la aguja, justo en el punto de unión con el cuerpo de la jeringa. En caso de detectar alteraciones en el color o signos de obstrucción, indicó que la jeringa no debe dispensarse ni administrarse y debe devolverse siguiendo los canales habituales. Desde el organismo sanitario subrayaron que la detección temprana resulta clave para evitar riesgos asociados al uso de una jeringa afectada. Por ese motivo, el aviso se dirige tanto a profesionales de la salud como a los servicios de farmacia. Según la información oficial, la presencia de óxido en la aguja puede generar distintos riesgos clínicos. Entre ellos figuran la falta de eficacia del tratamiento por obstrucción de la aguja y la posibilidad de reacciones adversas si se administra la inyección comprometida. La agencia también advirtió sobre potenciales complicaciones en el lugar de inyección, reacciones de hipersensibilidad, rotura de la aguja y, en casos más graves, efectos tromboembólicos o infecciones sistémicas. No obstante, remarcó que estos escenarios se consideran poco probables. En paralelo, la Aemps confirmó que mantiene abierta una investigación para identificar la causa raíz del defecto y aplicar las medidas correctivas y preventivas necesarias. Mientras tanto, insistió en que el beneficio del medicamento sigue siendo favorable cuando se utiliza conforme a las indicaciones y controles establecidos.