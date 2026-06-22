Un periódico alemán ha puesto en marcha una herramienta que abre los archivos del Partido Nazi a cualquier persona con conexión a internet. Desde abril de 2026, el diario Die Zeit ofrece un motor de búsqueda que cruza más de ocho millones de fichas de afiliación al NSDAP, el partido de Adolf Hitler. La base de datos procede de microfilmes que Estados Unidos incautó en 1945 y que los Archivos Nacionales estadounidenses acaban de digitalizar.

El lanzamiento ha generado un fenómeno masivo en Alemania. Más de un millón y medio de consultas se registraron en las primeras semanas. Muchos usuarios descubren por primera vez que un abuelo o bisabuelo formó parte del aparato nacionalsocialista. La iniciativa rompe décadas de silencio familiar y obstáculos burocráticos que dificultaban el acceso a estos registros.

¿Cómo funciona el buscador de afiliados al Partido Nazi?

La herramienta permite introducir un nombre y apellidos para cotejarlos con los índices centrales y regionales del NSDAP. Cada ficha incluye datos como fecha y lugar de nacimiento, profesión y, en algunos casos, fotografía del afiliado. Los registros cubren el periodo entre 1925 y 1945, cuando el partido pasó de ser una formación marginal a contar con cerca de diez millones de miembros.

El acceso requiere una suscripción simbólica al diario Die Zeit , inferior a un euro. Los investigadores estiman que la base de datos permite localizar al noventa por ciento de quienes ostentaron la condición de afiliados oficiales. La plataforma cruza los dos grandes archivos conservados: el índice central y los índices regionales de cada territorio del Tercer Reich.

¿Qué pasa si mi familiar no era alemán pero vivió en Alemania?

La base de datos recoge a cualquier persona que se afiliara al Partido Nazi dentro de las fronteras del Reich, independientemente de su nacionalidad de origen. Ciudadanos españoles, austriacos o de otros países que residieran en Alemania entre 1933 y 1945 pudieron inscribirse en el NSDAP y aparecen en estos ficheros. La herramienta no distingue por nacionalidad, solo por la existencia de una ficha de afiliación válida.

En España también existen recursos para investigar el vínculo con el nazismo, aunque desde la perspectiva de las víctimas. El portal PARES del Ministerio de Cultura y la base de datos de Deportados.es reúnen los nombres de miles de españoles enviados a campos de concentración. Estos archivos permiten rastrear a quienes sufrieron la persecución, no a los verdugos, y son de acceso público y gratuito.

Alemania abre sus archivos mientras otros países mantienen el secreto

La decisión de publicar masivamente los registros del NSDAP contrasta con la opacidad que rodea a otros archivos históricos en Europa. En Países Bajos se ha lanzado una plataforma similar con 425.000 nombres de sospechosos de colaboración nazi, pero el acceso a los expedientes completos exige trámites presenciales y justificación de interés legítimo. La facilidad del modelo alemán -búsqueda instantánea, online y casi gratuita- marca un precedente.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha reclamado al Gobierno español que siga el ejemplo alemán y publique un censo de afiliados al franquismo. La argumentación es la misma: los nietos y bisnietos tienen derecho a conocer el pasado de sus mayores, sean víctimas o verdugos. Mientras Alemania digitaliza y abre los archivos de sus perpetradores, el debate sobre la transparencia histórica sigue abierto en otras naciones.