El domo el 6 de julio de 1944, poco antes de su abandono.

El gigantesco búnker nazi de Francia conocido como La Coupole fue construido entre 1943 y 1944 para albergar una base subterránea destinada a preparar y lanzar cohetes V2 contra Inglaterra. Situado en la cantera de Helfaut-Wizernes, en el norte francés, el complejo formaba parte de los proyectos militares secretos impulsados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La instalación estaba protegida por una colosal cúpula de hormigón armado de 71 metros de diámetro, 5,5 metros de espesor y un peso de 55.000 toneladas. Sin embargo, los bombardeos aliados, el desembarco de Normandía y el avance de las tropas impidieron que las obras concluyeran.

Según la Agencia de Planificación Urbana, Desarrollo y Patrimonio de la región de Saint-Omer, el recinto nunca llegó a funcionar como estaba previsto y posteriormente se convirtió en un centro histórico dedicado a la guerra y al desarrollo de los cohetes.

La Coupole: el búnker subterráneo que los nazis construyeron para lanzar cohetes V2

La Coupole formaba parte de una serie de instalaciones especiales que el ejército alemán levantó en territorio francés entre 1943 y 1944 para poner en funcionamiento nuevas armas, entre ellas las bombas volantes V1 y los cohetes V2, diseñados para atacar Inglaterra.

Tras el primer vuelo exitoso del misil V2, el 3 de octubre de 1942, y la identificación de emplazamientos desde los que podía alcanzarse Londres, la construcción inicial comenzó en Éperlecques durante la primavera de 1943. Los daños provocados por los bombardeos durante el verano llevaron a los nazis a desarrollar una alternativa subterránea más protegida.

En otoño de ese año, comenzaron a construir La Coupole bajo una enorme cúpula de hormigón armado. El proyecto contemplaba una compleja infraestructura logística, con un túnel ferroviario, una plataforma de descarga, galerías de almacenamiento y una sala de preparación de cohetes de 25 metros de altura que quedó sin terminar. La estructura exterior llegó a completarse, pero las instalaciones interiores no estuvieron listas para entrar en funcionamiento.

El cohete V2, desarrollado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Wikimedia Commons/ Ian Dunster

Los trabajos forzados y los bombardeos aliados que frenaron el proyecto nazi

La Organización Todt, responsable de grandes proyectos de construcción del régimen nazi, encargó las obras a la empresa alemana Philipp Holzmann AG. En el proyecto participaron trabajadores alemanes cualificados y franceses, pero también se recurrió principalmente a mano de obra forzada, incluidos reclutas franceses y prisioneros de guerra soviéticos.

La construcción avanzó en condiciones difíciles mientras los aliados intensificaban los ataques contra las instalaciones militares alemanas en el norte de Francia. Entre enero y julio de 1944, los bombardeos sobre la zona causaron importantes daños y decenas de víctimas civiles, además de interrumpir y retrasar considerablemente las obras.

Aunque la cúpula de hormigón resistió los ataques, el complejo no pudo completarse. El desembarco aliado en Normandía y el avance posterior de las tropas terminaron por frustrar los planes nazis de utilizar La Coupole como base de lanzamiento.

A partir del 8 de septiembre de 1944, Alemania inició una campaña de lanzamiento de cohetes V2 desde emplazamientos móviles, dirigidos principalmente contra Londres y Amberes. De este modo, el programa de misiles continuó, pero sin utilizar la gigantesca instalación subterránea de Helfaut-Wizernes.

Tras permanecer abandonado durante décadas, el complejo abrió al público en 1997 como centro histórico y conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Wikimedia Commons/ JackyM59

De instalación militar abandonada a centro histórico y planetario

Tras el final de la guerra, La Coupole quedó abandonada. Con el paso del tiempo, el terreno, propiedad del departamento de Pas-de-Calais, se rehabilitó para conservar la memoria de la Segunda Guerra Mundial y explicar la historia del desarrollo de los cohetes.

El recinto abrió sus puertas al público en 1997 como centro histórico y conmemorativo. Su exposición permite conocer tanto el funcionamiento previsto de la instalación como el contexto militar en el que se desarrolló el programa de misiles alemán.

En 2012, el complejo incorporó un planetario, ampliando su contenido hacia la exploración espacial y la historia de la tecnología aeroespacial. Así, la estructura concebida para una de las armas más avanzadas de la Alemania nazi se transformó en un espacio dedicado a la memoria histórica y a la divulgación científica.