El dermatólogo Gabriel Aedo recomienda en TikTok la crema Effaclar Duo+M para tratar imperfecciones y manchas de acné.

Tratar el acné suele ser un proceso largo, porque el trabajo no termina cuando desaparecen los granos y quedan las marcas que dejan en la piel. Por eso, muchas rutinas combinan limpieza, hidratación y activos específicos, y entre los productos más repetidos aparece la crema Effaclar Duo+M de La Roche-Posay.

Su fama se explica por la recomendación de dermatólogos en redes sociales y por una versión actualizada de la fórmula, que suma novedades vinculadas al microbioma de la piel.

Los beneficios de la Effaclar Duo+M según un dermatólogo

En un video de TikTok, el dermatólogo Gabriel Aedo recomienda la crema Effaclar Duo+M por su combinación de ácido salicílico, niacinamida, piroctona olamina y phylobioma, las cuales la convierten en “una espectacular fórmula para tratar imperfecciones, granitos, poros dilatados pero también manchas de acné ”.

Además, agregó que hidrata en profundidad, ayuda a regular el sebo con eficacia comprobada en los granitos de la espalda y el pecho, y se puede utilizar de día y de noche.

Aedo es médico cirujano y dermatólogo chileno, reconocido en redes sociales por divulgar consejos de cuidado de la piel.

La crema combina ácido salicílico, niacinamida y Phylobioma, y busca mejorar granos, puntos negros y marcas posteriores al acné. La Roche-Posay

Effaclar Duo+M, la crema de La Roche-Posay para piel grasa

La crema Effaclar Duo+M de La Roche-Posay es un tratamiento corrector de triple acción, formulado para combatir las imperfecciones en pieles grasas y con tendencia acneica. Es recomendable para adultos y adolescentes a partir de los 10 años.

Esta versión es la evolución del antiguoEffaclar Duo+. Según el blog Cosmética a prueba, fue reformulada y hoy mantiene buena parte de los ingredientes de la fórmula anterior, aunque con un mayor foco en el microbioma de la piel.

Los ingredientes que combina la fórmula

La fórmula actual reúne varios activos que apuntan a distintos frentes del acné:

Niacinamida , que ayuda a mejorar el tono desigual y es útil en pieles con exceso de sebo.

Ácido salicílico y LHA , que favorecen la renovación de la piel y ayudan a desobstruir los poros.

Zinc PCA , habitual en cosméticos para controlar el sebo.

Procerad , que la marca incorpora para ayudar a prevenir las marcas rojas y marrones posteriores a las imperfecciones.

Piroctona olamina, con actividad antimicrobiana.

La principal novedad es el enfoque Phylobioma, vinculado con el microbioma y con factores como el sebo, el biofilm y la hiperqueratinización. También suma extracto de corteza de granada.

Qué puede mejorar en granos, puntos negros y marcas del acné

Según La Roche-Posay, la crema corrige puntos negros e imperfecciones, con resultados visibles a partir de las 8 horas en un estudio clínico con 54 sujetos tras una sola aplicación. Otro estudio, con 100 sujetos, mostró que el efecto anti-reaparición se mantuvo durante tres meses tras interrumpir un tratamiento antiacné.

Además, busca difuminar las marcas persistentes que dejan las imperfecciones y unificar el tono de la piel. Sin embargo, antes de utilizarla, es recomendable hacer una prueba detrás de la oreja y en el cuello, para evitar una mala reacción en la cara.

Se aplica sobre el rostro limpio, con una pequeña cantidad y evitando el contorno de los ojos. Freepik

Cómo se aplica y con qué se combina

La crema se usa sobre el rostro limpio, por la mañana, por la noche o en ambos momentos, preferentemente después de lavar la piel con un gel limpiador. Alcanza con una pequeña cantidad, que se extiende en rostro, cuello y pecho, evitando el contorno de los ojos. También puede colocarse antes del maquillaje y no requiere enjuague.

Dado que contiene ácido salicílico y LHA, resulta conveniente revisar el resto de la rutina, en especial si incluye retinoides, ácido glicólico o tratamientos antiacné. Cuando se usa por la mañana, además, corresponde aplicar protector solar.

Por tratarse de un cosmético, en casos de acné moderado, severo o persistente conviene consultar con un dermatólogo.