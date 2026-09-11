Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 152 años

El cielo volverá a oscurecerse sobre España con un eclipse total de Sol, apenas un año después del fenómeno de 2026. Esta vez, la sombra de la Luna atravesará el sur del país y provocará varios minutos de oscuridad total en las zonas que queden dentro de la franja de totalidad.

El fenómeno será especialmente excepcional por su duración. En el punto de máxima totalidad, el eclipse alcanzará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

¿Dónde se podrá ver el eclipse total en España?

La totalidad no será visible desde todo el país. La franja en la que el Sol quedará completamente cubierto por la Luna recorrerá principalmente el sur de España, con zonas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de Ceuta y Melilla.

En el resto de España también se podrá observar el eclipse, pero será parcial: la Luna cubrirá una parte del disco solar sin llegar a ocultarlo por completo. En algunos puntos de la Península y Baleares la ocultación será muy elevada.

Uno de los lugares destacados será Cádiz, donde la totalidad permitirá contemplar cómo la luz del día desaparece durante varios minutos. El eclipse tendrá lugar durante la mañana de agosto de 2027.

Un eclipse que convertirá el día en noche

Durante la fase de totalidad, la Luna se colocará exactamente entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo la luz solar. El cielo se oscurecerá de forma repentina y podrán observarse fenómenos característicos de estos acontecimientos, como las perlas de Baily y el llamado anillo de diamantes.

Durante la fase de totalidad, la Luna se colocará exactamente entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo la luz solar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La duración excepcional del eclipse es uno de sus principales atractivos: la totalidad llegará a superar los seis minutos en los puntos más favorables del recorrido, algo que no volverá a producirse con un eclipse total de Sol de una duración comparable durante muchas décadas .

¿Cuándo será el próximo eclipse total de Sol en España?

El 2 de agosto de 2027 será una nueva oportunidad para observar un eclipse total desde España después del acontecimiento de agosto de 2026. Sin embargo, a diferencia del anterior, que tuvo lugar cerca del atardecer, el de 2027 se producirá durante la mañana y con el Sol a una altura considerable sobre el horizonte.

Para observarlo será imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses solares durante las fases parciales. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente para mirar directamente al Sol.