En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del jueves, 25 de diciembre de 2025 , la población de España celebra la Navidad, considerado festivo, para mantener viva la memoria histórica del país.

Navidad (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el jueves 25 de diciembre?

La Navidad se celebra el 25 de diciembre, una fecha que simboliza el nacimiento de Jesucristo en Belén. Este día es significativo para muchas personas, ya que representa la unión familiar y la alegría de compartir momentos especiales. Las tradiciones como los villancicos, agasajos y el intercambio de regalos son parte esencial de esta celebración, que evoca un sentido de comunidad y amor.

Además de su significado religioso, la Navidad es un tiempo de regocijo, paz y solidaridad. Es una oportunidad para renovar la fe en Dios y cultivar el espíritu de amor hacia el prójimo. Durante estas fechas, las familias se reúnen, comparten y practican la generosidad, recordando los verdaderos valores de la Navidad: la gratitud, la solidaridad y el perdón.

El origen de la celebración de la Navidad se remonta a los años 320-353, cuando el papa Julio I estableció el 25 de diciembre como la fecha para conmemorar la Natividad. A lo largo de los siglos, esta festividad ha evolucionado y se ha adaptado a diversas culturas, convirtiéndose en una celebración global que une a las personas en torno a la esperanza y la alegría.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Navidad?

Para celebrar la Navidad, es fundamental reunir a la familia y compartir momentos especiales. Se pueden organizar cenas festivas donde cada miembro aporte un platillo, creando un ambiente de unión y alegría. Además, es tradicional decorar el hogar con luces, un árbol de Navidad y adornos que reflejen el espíritu navideño. No pueden faltar los villancicos, que llenan el ambiente de música y nostalgia y la entrega de regalos, que simboliza la generosidad y el amor hacia los seres queridos.

Otra forma de celebrar esta festividad es participar en actividades comunitarias, como donaciones o eventos benéficos, promoviendo así la solidaridad y el espíritu de ayudar al prójimo. Las tradiciones varían en cada cultura, pero el mensaje de paz, amor y esperanza es universal. Disfrutar de películas navideñas en familia también es una excelente manera de compartir risas y crear recuerdos inolvidables durante esta época tan especial.