Las comunidades autónomas son las encargadas de establecer sus respectivos calendarios escolares, dentro del marco general del sistema educativo. Foto: Shutterstock.

El receso llegará después de las últimas jornadas lectivas de diciembre y se extenderá hasta los primeros días de enero, aunque también existen diferencias en la fecha de regreso a las aulas según el territorio. Las comunidades autónomas son las encargadas de establecer sus respectivos calendarios escolares, dentro del marco general del sistema educativo.

Para las familias, conocer estas fechas permite organizar con anticipación las vacaciones de fin de año y saber cuál será el último día de clases antes del descanso. Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia serán algunas de las primeras en iniciar el receso, el 22 de diciembre, mientras que otras comunidades lo harán un día después.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en cada comunidad autónoma?

Las fechas previstas para el comienzo del receso invernal son las siguientes:

Cataluña: del 22 de diciembre al 7 de enero.

Comunidad Valenciana: del 22 de diciembre al 6 de enero.

Aragón: del 22 de diciembre al 6 de enero.

Galicia: del 22 de diciembre al 7 de enero.

Andalucía: del 23 de diciembre al 8 de enero, aunque puede haber diferencias provinciales.

Madrid: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Navarra: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Castilla-La Mancha: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Castilla y León: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Cantabria: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Asturias: del 23 de diciembre al 10 de enero.

Canarias: del 23 de diciembre al 8 de enero.

Extremadura: del 23 de diciembre al 7 de enero.

La Rioja: del 23 de diciembre al 6 de enero.

Baleares: del 23 de diciembre al 6 de enero.

País Vasco: del 24 de diciembre al 6 de enero.

Murcia: del 24 de diciembre al 6 de enero.

Ceuta y Melilla: del 23 de diciembre al 7 de enero.

Para las familias, conocer estas fechas permite organizar con anticipación las vacaciones de fin de año y saber cuál será el último día de clases antes del descanso. Shutterstock

De esta forma, el 22 de diciembre será el primer día de vacaciones para los estudiantes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia, mientras que en la mayoría de los territorios el descanso comenzará el 23. País Vasco y Murcia serán los últimos en iniciar el receso, el 24 de diciembre.

¿Cuándo terminan las vacaciones y cuándo vuelven los estudiantes a clase?

El final de las vacaciones también varía según la comunidad. En buena parte de España, el 6 de enero será el último día del receso, por lo que las clases se retomarán el 7 de enero. En otros territorios, el descanso se prolongará hasta el 8 o el 10 de enero.

El receso llegará después de las últimas jornadas lectivas de diciembre y se extenderá hasta los primeros días de enero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Asturias tendrán uno de los periodos navideños más extensos: las vacaciones se prolongarán hasta el 10 de enero, por lo que el regreso a las aulas se producirá el lunes 11 de enero.

En cambio, Cataluña y Galicia mantendrán el receso hasta el 7 de enero, mientras que Canarias lo extenderá hasta el 8. Andalucía también tendrá diferencias según la provincia, ya que los calendarios territoriales pueden incorporar días no lectivos adicionales.