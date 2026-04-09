España alcanzó un hito significativo en el ámbito de la defensa internacional. De acuerdo con el más reciente informe del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), el país se ha establecido entre 2021 y 2025 como el décimo mayor exportador mundial de armamento militar, representando el 2,3 % de todas las transferencias globales de material de defensa. Este nuevo logro posiciona a la nación en el selecto top 10 de los principales exportadores de armamento militar, un reconocimiento notable para un país que no se encuentra entre las diez principales potencias en términos de población, PIB o extensión territorial. Según el informe de SIPRI, referente mundial en el análisis del comercio de armas, se evidencia que el mundo se encuentra en una nueva fase de rearme. Las tensiones geopolíticas han impulsado el volumen global de transferencias de armamento en 2025 a su nivel más elevado desde 1990, con un incremento del 9 % en el periodo 2021-2025 en comparación con el quinquenio anterior. Es importante señalar que la organización de expertos suecos emplea periodos de cinco años con el fin de evitar distorsiones causadas por contratos puntuales de gran magnitud y proporcionar una perspectiva realista de la capacidad exportadora de cada nación. En el ranking global 2021-2025, España ocupa el puesto número 10 con el 2,3 % del total mundial. No obstante, descendió posiciones respecto a periodos previos: fue noveno en 2020-2024 con 2,9 % y octavo en 2019-2023. De igual manera, el país mantiene su presencia en el exclusivo club de los mayores exportadores de armamento militar. De hecho, en 2025 de forma anual España aparece en el puesto 13, pero el análisis quinquenal confirma su entrada consolidada en el top 10 histórico. A pesar de haber sido superada por Israel y Corea del Sur en los dos últimos informes, España aumentó un 6,7 % sus ventas de material de defensa en el periodo 2021-2025 respecto al quinquenio anterior. Aunque su cuota global bajó ligeramente (del 2,4 % al 2,3 %), el volumen absoluto creció, demostrando una industria nacional en expansión. La distribución porcentual de los países se presenta a continuación: Este análisis revela la predominancia de Estados Unidos en el contexto global, seguido por Francia y Rusia, entre otros países significativos. La información presentada es crucial para comprender las dinámicas internacionales actuales.