El buque de asalto anfibio Galicia (L-51), uno de los buques anfibios más grandes de la Armada Española, zarpó recientemente para realizar ejercicios en Mauritania, reforzando su rol como orgullo nacional y símbolo de la capacidad industrial y militar. Construido íntegramente en el país, este buque representa un hito en la historia de la Armada, siendo el séptimo buque en la historia naval española que lleva el nombre de Galicia, continuando una tradición que se remonta a navíos del siglo XVIII. Entre el 15 y el 23 de abril de 2026, el BAA Galicia desarrolló un amplio programa de cooperación bilateral en Nuakchot (Mauritania). Las actividades incluyeron formación y ejercicios conjuntos con el Ejército mauritano en seguridad marítima, vigilancia costera, gestión de emergencias, lucha contra amenazas asimétricas y asistencia sanitaria. La misión culminó con una patrulla conjunta en aguas mauritanas y acciones cívico-militares de apoyo a comunidades locales. Estas maniobras responden al Plan de Cooperación Bilateral aprobado en la XXIV Comisión Mixta Hispano-Mauritana de Defensa, celebrada a finales de marzo de 2026. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las fuerzas mauritanas, mejorar la interoperabilidad entre ambas marinas y fomentar el intercambio de conocimientos. La Embajada de España en Nuakchot destacó que esta presencia refleja el compromiso de España con la estabilidad, la seguridad y el desarrollo en el norte de África y el Sahel, consolidando unas relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo. El Galicia es un Landing Platform Dock (LPD) de la clase Galicia, con dimensiones impresionantes que lo convierten en uno de los buques anfibios más capaces de la flota española. Posee una eslora de 160 metros, su manga es de 23 metros y su desplazamiento es de 13.000 toneladas. Puede embarcar hasta 615 tropas en operaciones de proyección de fuerza, además de un amplio parque de vehículos en más de 1010 m² de zona de aparcamiento (capaz de albergar 170 vehículos tipo M-113, 130 Pizarro o 33 carros M60A3). En cuanto a operaciones aéreas, el Galicia cuenta con un hangar para 4 helicópteros pesados o 6 medios, con capacidad para operaciones diurnas y nocturnas, tanto visuales como instrumentales. Es compatible con modelos como el SH-60F, incluye talleres de mantenimiento y un puesto de control de vuelo avanzado. Todo esto se complementa con 4 ascensores de carga, 3 rampas de acceso y 2 grúas (de 25 y 2,5 toneladas). La propulsión combina dos plantas con motores diésel Caterpillar-BAZÁN Bravo y motores eléctricos, que mueven dos hélices de paso variable y una hélice de proa para maniobras precisas. Alcanza una velocidad operativa adecuada para despliegues expedicionarios, con una planta eléctrica de 7 MW que garantiza autonomía en misiones prolongadas. Su armamento está orientado a la defensa de punto: 4 ametralladoras Browning M2HB de 12,7 mm (con opción a sistemas remotos), hasta 2 (o 4) Oerlikon de 20 mm, 6 lanzachaff SRBOC MK-36 y armamento portátil. Además, los sistemas de mando y control incluyen radares de superficie y navegación KH 1007, radar SCANTER para control de helicópteros, IFF AN/TPX-54, sistema ESM ALDEBARAN y TACAN AN/SRN-15A. Puede actuar como buque de mando de una fuerza anfibia o incluso como mando alternativo de un componente marítimo. Uno de los puntos más importantes del buque es su dique inundable, el cual opera con 4 lanchas de desembarco LCM1-E, y una superficie total de carga que supera los 3.500 m², incluyendo pañoles, cubierta de vuelo y hangar.