Un equipo de la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia y organizaciones de veteranos descubrieron los restos del submarino soviético M-49, desaparecido en 1941 con 22 tripulantes. El hallazgo fue confirmado mediante vehículos submarinos operados a distancia a bordo del buque de rescate Ígor Beloúsov. El submarino, perteneciente a la clase Maliutka y bajo el mando del primer teniente Sivarinovski, debía regresar a su base el 16 de agosto de 1941, pero nunca se volvió a tener contacto con él. El doctor en Historia Valeri Kulichkov sugiere que el sumergible podría haber chocado con una mina naval soviética. Según informó la agencia TASS, los restos del submarino soviético M-49 fueron localizados por la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia junto a organizaciones de veteranos submarinistas, en el golfo de Pedro el Grande, el mayor entrante del mar del Japón, cerca de la frontera con Corea del Norte. El sumergible, con 22 tripulantes a bordo, se hundió en circunstancias aún no esclarecidas. El historiador ruso Valeri Kulichkov considera probable que el submarino, comandado por el teniente Sivarinovski, chocara con una mina naval soviética. El hallazgo fue posible gracias al uso de modernos dispositivos de rastreo y vehículos submarinos controlados remotamente desde el buque Ígor Beloúsov. Las características del casco y el armamento coinciden con las de los submarinos de la clase Maliutka, conocidos por su reducido tamaño y facilidad de transporte por ferrocarril. El descubrimiento del M-49 aporta información clave sobre la historia naval soviética, refuerza la colaboración entre instituciones militares y asociaciones civiles. Identificación precisa del submarino por su tamaño, forma y armamento.Confirmación del lugar del naufragio en una zona estratégica del mar del Japón.Evidencias compatibles con un impacto por mina naval.Participación activa del buque de rescate Ígor Beloúsov en la localización.Propuesta de organizaciones de veteranos para crear un memorial en homenaje a la tripulación.