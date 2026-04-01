China anunció el descubrimiento del mayor yacimiento de tierras raras del planeta en la mina Maoniuping, ubicada en el condado de Mianning, provincia de Sichuan. Además de las tierras raras, el yacimiento incluye más de 27 millones de toneladas de fluorita y 37 millones de toneladas de barita, ambos de escala excepcional. Se trata del mayor depósito de tierras raras ligeras del mundo, compuesto por los 17 elementos químicos metálicos esenciales para la tecnología moderna. El hallazgo, confirmado por el Ministerio de Recursos Naturales el 27 de marzo de 2026, revela 9,7 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, con recursos totales que superan los 10 millones de toneladas. Este volumen representa un incremento de más del 300 % respecto a las reservas previamente conocidas en el mismo sitio y supera al histórico depósito de Bayan Obo en Mongolia Interior. Estas tierras raras son indispensables para fabricar motores de coches eléctricos, amplificadores de fibra óptica, sistemas de armamento avanzado, smartphones, semiconductores y baterías de iones de litio. Por su parte, la fluorita se utiliza para limpiar circuitos de microchips con precisión y en baterías, mientras que la barita resulta clave para elaborar lodos de perforación en la extracción de petróleo y gas, estabilizando pozos y evitando derrumbes o explosiones, especialmente relevante en contextos de conflictos energéticos. El anuncio llega en un momento crítico. China ya produce más del 80 % de la oferta mundial anual de tierras raras y controla la cadena de suministro global. Desde abril del año pasado, Pekín impuso restricciones a la exportación de siete tierras raras e imanes permanentes como respuesta a los aranceles de Estados Unidos, exigiendo autorizaciones gubernamentales que han frenado envíos hacia Washington, aunque han aumentado hacia Europa. Según Wang Denghong, director del Instituto de Recursos Minerales de la Academia China de Ciencias Geológicas, “lo verdaderamente llamativo del descubrimiento no son solo las tierras raras sino la fluorita y la barita”. La agencia estatal Xinhua destacó que “el último hallazgo ha elevado las previsiones a unas cifras que superan cualquier previsión” y que “los yacimientos de tierras raras suponen una ventaja notable para el país que los descubre”. Este gigante depósito consolida la hegemonía china en minerales críticos para la industria tecnológica, energética y de defensa. En un escenario de guerra arancelaria entre Pekín y Washington, el hallazgo refuerza la capacidad de China de utilizar estos recursos como palanca diplomática y comercial. Expertos señalan que podría definir el equilibrio de poder en futuros conflictos, ya que sin tierras raras buena parte de la tecnología militar y civil actual dejaría de funcionar. Países que intentan reducir su dependencia de China ahora enfrentan un rival con reservas aún más abrumadoras. La barita, vital para operaciones petroleras en zonas de tensión, añade un componente estratégico adicional en tiempos de inestabilidad energética global.