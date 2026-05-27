En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 27 de mayo de 2026 será de 71.44 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.773 % respecto al valor de ayer que fue de 60.68 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 27 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 143,82 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 143.82 euros De 0:00 a 1:00 134.02 euros De 22:00 a 23:00 132.17 euros De 20:00 a 21:00 128.88 euros De 6:00 a 7:00 125.3 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 27 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 11:00 a 12:00 0.12 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 134.02 De 1:00 a 2:00 124.44 De 2:00 a 3:00 114.03 De 3:00 a 4:00 110.1 De 4:00 a 5:00 109.41 De 5:00 a 6:00 111.98 De 6:00 a 7:00 125.3 De 7:00 a 8:00 124.29 De 8:00 a 9:00 91.33 De 9:00 a 10:00 22.3 De 10:00 a 11:00 1.38 De 11:00 a 12:00 0.12 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.6 De 17:00 a 18:00 3.81 De 18:00 a 19:00 33.6 De 19:00 a 20:00 85.05 De 20:00 a 21:00 128.88 De 21:00 a 22:00 143.82 De 22:00 a 23:00 132.17 De 23:00 a 24:00 118.02

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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