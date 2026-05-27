José Mourinho convirtió muchas ruedas de prensa en momentos históricos del fútbol europeo por sus frases directas y polémicas.

José Mourinho no solo ganó títulos. También construyó una forma de comunicar que marcó al fútbol moderno. Sus ruedas de prensa se volvieron casi tan comentadas como sus partidos.

Estas frases no son inventadas ni tomadas de redes sin control. Son traducciones al español de declaraciones atribuidas a Mourinho en contextos públicos, con fecha o situación conocida.

Las frases verificadas de Mourinho sobre éxito y mentalidad

José Mourinho dejó muchas frases sobre presión, confianza y competencia. Algunas fueron polémicas. Otras explican su idea del liderazgo. Todas las siguientes tienen contexto público.

“No me llamen arrogante, porque lo que digo es verdad. Soy campeón de Europa y creo que soy especial”. La dijo en junio de 2004, en su presentación como entrenador del Chelsea. “Si hubiera querido un trabajo fácil, me habría quedado en el Oporto”. La dijo en 2004, tras llegar al Chelsea después de ganar la Champions League con el club portugués. “Trajeron el autobús y lo dejaron delante de la portería”. La dijo en 2004, tras un empate entre Chelsea y Tottenham. “Sin huevos no hay tortilla”. La dijo durante su primera etapa en el Chelsea, al hablar de la plantilla y de los fichajes. “Los jugadores jóvenes son como melones: solo cuando los abres y los pruebas sabes si son buenos”. La dijo en el Chelsea, al referirse al desarrollo de futbolistas jóvenes. “La carrera por el título es entre dos caballos y un caballito que aún necesita leche y aprender a saltar”. La dijo en febrero de 2014, tras ganar al Manchester City con el Chelsea. “Prefiero no hablar. Si hablo, estoy en grandes problemas”. La dijo el 15 de marzo de 2014, tras la derrota del Chelsea ante Aston Villa. “Es un especialista en fracasar”. La dijo en febrero de 2014 sobre Arsène Wenger, en una rueda de prensa del Chelsea. “Ocho años sin un trofeo, eso es fracasar”. La dijo en la misma rueda de prensa, al hablar de la sequía del Arsenal. “Si yo hiciera eso en el Chelsea, me iría de Londres y no volvería”. La dijo también en febrero de 2014, en el cruce con Wenger. “Respeto, respeto, respeto”. La dijo el 27 de agosto de 2018, tras la derrota del Manchester United ante Tottenham. “Gané más Premier League yo solo que los otros 19 entrenadores juntos”. La dijo en esa misma rueda de prensa con el Manchester United. “Hay algo que yo llamo herencia futbolística”. La dijo en marzo de 2018, tras la eliminación del Manchester United ante el Sevilla en Champions League. “Nosotros queremos seguir un sueño, pero una cosa es un sueño y otra una obsesión”. La dijo en 2018, antes de un partido europeo con el Manchester United. “Tal vez, en vez de llamarme ‘The Special One’, deberían llamarme ‘The Only One’”. La dijo tras ganar ligas en Portugal, Inglaterra, Italia y España.

El entrenador portugués dejó declaraciones que todavía circulan en redes y medios deportivos por su impacto y personalidad. Fuente: EPA/LUSA EFE - Jose Sena Goulao

¿Por qué las frases de Mourinho siguen siendo tan recordadas?

Las frases de Mourinho siguen vivas porque son cortas, claras y fáciles de repetir. Muchas nacieron en momentos de presión. Por eso funcionan fuera del fútbol, aunque no siempre fueron frases amables.

También pesan sus resultados. Mourinho ganó la Champions League con Porto e Inter, la Premier League con Chelsea, LaLiga con Real Madrid y la Serie A con Inter. Esa carrera hizo que sus palabras tuvieran más impacto.

Mourinho y una forma nueva de liderar ante la prensa

Mourinho entendió pronto que la comunicación también formaba parte del partido. Usó la prensa para defender a sus jugadores, presionar a rivales o cambiar el foco de una derrota.

Su estilo marcó a otros entrenadores. Desde su llegada al Chelsea en 2004, las ruedas de prensa dejaron de ser solo una obligación. En muchos casos, se convirtieron en parte central del espectáculo.