En España, muchas familias desconocen que un recién nacido puede quedar inscrito únicamente con el apellido de la madre en determinadas situaciones previstas por la legislación vigente. El punto clave no depende de si los padres están casados legalmente, sino de la filiación reconocida al momento de realizar la inscripción de nacimiento.

La normativa española establece que un hijo puede llevar los apellidos de ambos progenitores cuando existe reconocimiento legal por parte de los dos. Sin embargo, si únicamente la madre realiza la inscripción en el Registro Civil y no consta reconocimiento paterno, el bebé puede quedar registrado inicialmente solo con los apellidos maternos.

La situación genera cada vez más consultas relacionadas con el orden de los apellidos, la filiación y los derechos de los padres no casados en España.

El Registro Civil puede dejar fuera el apellido del padre en estos casos

La legislación española determina que la filiación reconocida es la que define los apellidos del menor en el momento de la inscripción de nacimiento.

Esto significa que, si solamente existe filiación materna reconocida, el bebé será inscrito con los apellidos de la madre. El escenario puede producirse cuando:

El padre no comparece ante el Registro Civil.

No existe reconocimiento voluntario.

La filiación paterna todavía no fue determinada.

Existen conflictos legales vinculados a la paternidad.

En todos estos casos, el recién nacido puede quedar registrado únicamente con los apellidos maternos hasta que exista un reconocimiento posterior o una resolución judicial que modifique la inscripción.

El procedimiento es especialmente frecuente en situaciones de hijos nacidos fuera del matrimonio cuando ambos progenitores no realizan conjuntamente el trámite registral.

Estar casados no determina automáticamente los apellidos del hijo

Uno de los errores más comunes es pensar que un hijo de padres no casados no puede llevar el apellido paterno. En España esto no es correcto.

Los progenitores no necesitan estar casados para que el menor lleve ambos apellidos. Lo importante es que exista reconocimiento legal de la filiación por parte de ambos padres.

De hecho, miles de hijos nacidos fuera del matrimonio son inscritos cada año con los apellidos de ambos progenitores sin ningún inconveniente administrativo.

La diferencia aparece cuando el padre no reconoce legalmente al bebé en el momento de la inscripción.

¿Pueden los padres elegir el orden de los apellidos en España?

La legislación española eliminó hace años la prioridad automática del apellido paterno. Actualmente, los padres pueden decidir de común acuerdo qué apellido irá primero al realizar la inscripción de nacimiento en el Registro Civil.

Esto permite que el apellido de la madre aparezca antes que el del padre si ambos progenitores así lo desean. En caso de desacuerdo, el Registro Civil puede intervenir para resolver la inscripción siguiendo el interés superior del menor.

La reforma buscó adaptar el sistema registral español a los nuevos modelos familiares y avanzar hacia una mayor igualdad entre ambos progenitores.

Qué pasa si el padre reconoce al hijo después de la inscripción

La normativa española también contempla la posibilidad de modificar los apellidos del menor posteriormente.

Si el padre reconoce al hijo después de realizada la inscripción inicial, la filiación paterna puede incorporarse oficialmente y actualizar los apellidos del bebé conforme a la legislación vigente.

El procedimiento puede realizarse mediante reconocimiento voluntario o a través de una resolución judicial en casos de conflicto. La modificación suele requerir nuevos trámites administrativos ante el Registro Civil y puede implicar la actualización de documentos oficiales del menor.

Por qué este tema genera dudas entre miles de familias en España

La inscripción de nacimiento, la filiación y el orden de los apellidos continúan generando dudas entre miles de familias españolas, especialmente en casos de padres no casados o cuando no existe reconocimiento paterno inmediato.

La posibilidad de que un bebé quede registrado únicamente con los apellidos maternos está contemplada legalmente en España, aunque depende de circunstancias específicas relacionadas con la filiación reconocida en el momento del nacimiento.