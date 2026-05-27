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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.582.236 MWh con respecto a los 12.145.058 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 75.08 euros el MWh, unos 71.44 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 28 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,25 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 165.25 euros 
De 22:00 a 23:00  148.51 euros 
De 20:00 a 21:00  139.12 euros 
De 23:00 a 24:00 132.22 euros 
De 6:00 a 7:00 128.46 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 28 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.01 euros 
De 11:00 a 12:00  0.19 euros 
De 15:00 a 16:00  0.68 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00109.97
De 1:00 a 2:00107.45
De 2:00 a 3:00104.38
De 3:00 a 4:00104.36
De 4:00 a 5:00106.0
De 5:00 a 6:00113.75
De 6:00 a 7:00128.46
De 7:00 a 8:00121.9
De 8:00 a 9:0094.87
De 9:00 a 10:0038.0
De 10:00 a 11:007.08
De 11:00 a 12:000.19
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.01
De 15:00 a 16:000.68
De 16:00 a 17:003.85
De 17:00 a 18:0020.19
De 18:00 a 19:0055.31
De 19:00 a 20:00100.45
De 20:00 a 21:00139.12
De 21:00 a 22:00165.25
De 22:00 a 23:00148.51
De 23:00 a 24:00132.22
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.