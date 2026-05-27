El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.582.236 MWh con respecto a los 12.145.058 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 75.08 euros el MWh, unos 71.44 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 28 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,25 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 165.25 euros De 22:00 a 23:00 148.51 euros De 20:00 a 21:00 139.12 euros De 23:00 a 24:00 132.22 euros De 6:00 a 7:00 128.46 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 28 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.01 euros De 11:00 a 12:00 0.19 euros De 15:00 a 16:00 0.68 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 109.97 De 1:00 a 2:00 107.45 De 2:00 a 3:00 104.38 De 3:00 a 4:00 104.36 De 4:00 a 5:00 106.0 De 5:00 a 6:00 113.75 De 6:00 a 7:00 128.46 De 7:00 a 8:00 121.9 De 8:00 a 9:00 94.87 De 9:00 a 10:00 38.0 De 10:00 a 11:00 7.08 De 11:00 a 12:00 0.19 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.01 De 15:00 a 16:00 0.68 De 16:00 a 17:00 3.85 De 17:00 a 18:00 20.19 De 18:00 a 19:00 55.31 De 19:00 a 20:00 100.45 De 20:00 a 21:00 139.12 De 21:00 a 22:00 165.25 De 22:00 a 23:00 148.51 De 23:00 a 24:00 132.22

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?