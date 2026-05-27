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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 12.582.236 MWh con respecto a los 12.145.058 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 75.08 euros el MWh, unos 71.44 euros
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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 28 de mayo?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,25 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|165.25 euros
|De 22:00 a 23:00
|148.51 euros
|De 20:00 a 21:00
|139.12 euros
|De 23:00 a 24:00
|132.22 euros
|De 6:00 a 7:00
|128.46 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 28 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.01 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.19 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.68 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|109.97
|De 1:00 a 2:00
|107.45
|De 2:00 a 3:00
|104.38
|De 3:00 a 4:00
|104.36
|De 4:00 a 5:00
|106.0
|De 5:00 a 6:00
|113.75
|De 6:00 a 7:00
|128.46
|De 7:00 a 8:00
|121.9
|De 8:00 a 9:00
|94.87
|De 9:00 a 10:00
|38.0
|De 10:00 a 11:00
|7.08
|De 11:00 a 12:00
|0.19
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.01
|De 15:00 a 16:00
|0.68
|De 16:00 a 17:00
|3.85
|De 17:00 a 18:00
|20.19
|De 18:00 a 19:00
|55.31
|De 19:00 a 20:00
|100.45
|De 20:00 a 21:00
|139.12
|De 21:00 a 22:00
|165.25
|De 22:00 a 23:00
|148.51
|De 23:00 a 24:00
|132.22
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y reducir la necesidad de encender las luces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.