Confirmado por Educación | Este viernes no habrá clases y estos alumnos tendrán un fin de semana largo

Miles de familias catalanas se preparan para disfrutar de un fin de semana largo la próxima semana debido a las huelgas de profesores convocadas en Cataluña.

Las suspensiones de clases afectarán especialmente hoy miércoles 27, jueves 28 y el viernes 29, generando un puente de cinco días sin colegio para muchos alumnos.

¿Cuáles son las provincias que no tendrán clases el miércoles, jueves y viernes?

Según el calendario completo de movilizaciones, el miércoles 27 de mayo comenzó una huelga general en todos los centros educativos de Cataluña. Esto significa que la mayoría de alumnos de infantil, primaria, ESO y bachillerato no tendrán clases ese día.

El calendario escolar provincia por provincia lo anunció el Gobierno. Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

Por su parte, el jueves 28 de mayo el paro afectará de forma territorial a las comarcas del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Posteriormente, el viernes 29 de mayo la huelga se concentrará en Baix Llobregat y Penedès.

En ese último caso, el día de huelga combinado con el fin de semana permitirá a los alumnos de estas zonas un fin de semana largo de cinco días (del viernes 29 al domingo 31 de mayo).

Vale destacar que estas interrupciones forman parte del calendario amplio de movilizaciones que convocaron los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a CGT e Intersindical. Justamente, todavía siguen sin acordar el CCOO y UGT con el Govern, en donde discutían sobre el aumento salarial de 3000 euros anuales.

¿Por qué los docentes realizan huelgas en Cataluña?

Los sindicatos convocantes —Ustec, Aspepc (Professors de Secundària), CGT e Intersindical— consideran insuficiente el acuerdo firmado entre el Govern y CCOO-UGT. Entre sus principales reclamos están:

Mejoras salariales más ambiciosas

Mayor reducción de ratios de alumnos por aula

Disminución de la burocracia

Más recursos para la inclusión educativa.

En ese sentido, las familias, a través de la asociación aFFaC, han mostrado apoyo a las demandas docentes y han pedido a la consellera Esther Niubó que negocie “con voluntad política real”.

Cataluña continúa con servicios mínimos durante las huelgas

La Generalitat ha establecido servicios mínimos durante los días de huelga: un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, y el 50% del personal en educación especial . También se garantiza parte del personal de comedor, cocina y atención a alumnos con necesidades especiales.

Este conflicto continúa abierto y genera importantes afectaciones en el calendario escolar catalán, especialmente con estos puentes largos que se forman por la combinación de huelgas generales y territoriales.

Todos los días de huelga que habrá en Cataluña

El actual ciclo de huelgas prevé que cada escuela o instituto sufra cinco días de paro en menos de un mes. Incluye tres huelgas generales (12 de mayo, 27 de mayo y 5 de junio) y dos jornadas territoriales adicionales.

El calendario completo de huelgas es el siguiente:

Miércoles 27 de mayo: Huelga general en toda Cataluña

Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme

Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès

Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central

Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès

Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l’Ebre

Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran

Viernes 5 de junio: Huelga general en toda Cataluña.

El motivo de las huelgas docentes en Cataluña Fuente: Shutterstock



