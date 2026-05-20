Abren hasta 25 piletas gratis en la Capital tras una enorme renovación: aguas climatizadas y clases abiertas

Madrid se prepara para un verano refrescante y accesible. Justamente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la temporada 2026 de piscinas municipales de verano con hasta 25 piletas renovadas, aguas climatizadas y una amplia oferta de actividades gratuitas.

Tras una inversión millonaria, los madrileños y visitantes podrán disfrutar de instalaciones modernas a precios muy populares y con opciones totalmente gratuitas para determinados colectivos.

Abren hasta 25 piletas gratis en la Capital tras una enorme renovación: aguas climatizadas y clases abiertas Ayuntamiento de Madrid

Así fue la renovación de las piscinas por parte del Ayuntamiento de Madrid

El Consistorio ha destinado más de 70 millones de euros a la mejora y modernización de las instalaciones deportivas acuáticas. Esta enorme renovación incluye la puesta a punto de piscinas existentes y la creación de nuevas en distritos como Barajas y Tetuán.

El resultado son instalaciones de mayor calidad, con mejor accesibilidad, zonas de solárium ampliadas y, en varios casos, aguas climatizadas que permiten un uso más cómodo incluso en días menos calurosos.

La temporada comenzó oficialmente el 15 de mayo de 2026 con una jornada de puertas abiertas gratuita. La mayoría de las 25 piscinas de verano ya están operativas y permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre. Algunas instalaciones, como Santa Ana, Moscardó y Vallecas, abrirán a principios de junio tras finalizar las obras de mejora.

Los precios y opciones gratuitas para el público

Las piscinas municipales de Madrid destacan por sus tarifas asequibles, pensadas para que toda la familia pueda refrescarse sin gastar mucho.

Turno mañana (10:00-15:00 h) o tarde (16:00-21:00 h)

Menores de 5 años: gratis

Infantiles (5-14 años): 1,35 €

Jóvenes (15-26 años): 1,80 €

Adultos (27-64 años): 2,25 €

Mayores de 65 años: 0,70 €

Jornada completa (10:00-21:00 h)

Menores de 5 años: gratis

Infantiles: 2,70 €

Jóvenes: 3,60 €

Adultos: 4,50 €

Mayores: 1,35 €.

Clases gratuitas para el público en estas piscinas

Además, existen bonos de 10 sesiones aún más económicos. La gran novedad de este año son las clases exprés gratuitas de 30 minutos (aquafitness, gimnasia acuática, estiramientos y más) que se imparten de lunes a viernes sin necesidad de inscripción previa.

Abren hasta 25 piletas gratis en la Capital tras una enorme renovación: aguas climatizadas y clases abiertas Ayuntamiento de Madrid

Estas actividades están incluidas en el precio de la entrada y representan una excelente oportunidad para hacer ejercicio en el agua de forma guiada y sin coste adicional.

Las opciones de las pisicinas completamente gratis para jóvenes

Los jóvenes madrileños tienen una ventaja especial. Aquellos menores de 31 años que posean el Carné Joven de la Comunidad de Madrid pueden acceder gratis (dentro de un cupo limitado al 10% del aforo) a tres piscinas emblemáticas:

Canal de Isabel II

San Vicente de Paúl

Parque Deportivo Puerta de Hierro.