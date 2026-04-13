La crisis energética en Cuba ya tiene impacto directo en el transporte aéreo. La falta de combustible en la isla ha obligado a varias aerolíneas a ajustar sus operaciones, hasta el punto de suspender rutas internacionales clave. Una de las decisiones más relevantes es la de Iberia, que ha anunciado la cancelación temporal de sus vuelos directos entre España y Cuba a partir del verano. La medida refleja un problema que lleva meses afectando al sector aéreo en el país caribeño. La aerolínea española ha confirmado la suspensión de sus vuelos a Cuba a partir de junio, con previsión de retomar la operativa en noviembre si las condiciones mejoran. La decisión responde a la falta de combustible en Cuba y a una caída en la demanda de pasajeros. En los meses previos, Iberia ya había reducido sus frecuencias de vuelo. En abril mantiene tres conexiones semanales y en mayo prevé operar solo dos. Además, desde febrero se ha visto obligada a realizar escalas técnicas en otros países para repostar, ante la imposibilidad de cargar combustible en la isla. Este ajuste no es aislado. Otras aerolíneas internacionales también han modificado sus rutas o suspendido operaciones por la misma razón. La escasez de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales cubanos y complica la logística de los vuelos. La situación se explica por una combinación de factores. Cuba atraviesa una crisis energética que limita el acceso a combustibles, incluido el utilizado en la aviación comercial. Desde comienzos de 2026, las autoridades aeronáuticas han advertido que los aeropuertos del país no pueden garantizar el suministro de combustible para los aviones. Esto obliga a las compañías a cambiar sus planes de vuelo o asumir mayores costes operativos. En la práctica, muchos vuelos deben despegar con combustible adicional desde su origen o hacer paradas en terceros países. Esto alarga los trayectos y reduce la eficiencia de las operaciones. Algunas aerolíneas han optado directamente por cancelar rutas ante la falta de garantías. La falta de combustible no solo impacta a las aerolíneas. También afecta al turismo, uno de los sectores clave de la economía cubana. La reducción de vuelos limita la llegada de visitantes y complica la movilidad de quienes ya están en la isla. En los últimos meses, varias compañías han suspendido temporalmente sus operaciones hacia Cuba o han reducido frecuencias. Esto ha provocado cancelaciones, cambios de itinerario y dificultades para los viajeros. El caso de Iberia es uno de los más visibles por su conexión directa con España. Su suspensión temporal marca un punto de inflexión en la conectividad aérea entre ambos países y refleja el alcance de la crisis energética que atraviesa la isla.