Iberia ofrece 1,8 millones de plazas esta Navidad para viajar a los destinos más demandados.

El Grupo Iberia ha previsto para el periodo navideño -del 19 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026- un total de 11.578 vuelos y 1.887.989 plazas, con el objetivo de atender el aumento de la demanda de desplazamientos. Esta oferta supone un notable incremento respecto al año anterior, cuando se habilitaron algo más de 1,12 millones de plazas.

Además, la aerolínea ha reforzado su programación en los destinos europeos con mayor volumen de pasajeros, mediante la incorporación de nuevas frecuencias. Praga contará con cinco vuelos adicionales; Budapest, con cuatro; Viena sumará dos más; mientras que Estocolmo, Oslo, Ginebra y Zúrich dispondrán de una frecuencia extra cada una.

Entre los destinos preferidos por los clientes de la aerolínea española destacan Las Palmas y Tenerife.

Iberia ofrece 1,8 millones de plazas esta Navidad para viajar a los destinos más demandados

Iberia también ofrece hasta 11 frecuencias diarias a París, hasta 10 a Londres, hasta 7 frecuencias diarias a Roma, hasta 6 a Lisboa y hasta 4 a Viena. Entre los destinos preferidos por los clientes de Iberia destacan, en el mercado doméstico, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife; en Europa, París y Londres; y en América Latina, México, Bogotá y Buenos Aires.

Además, el 21 de diciembre se reanudan, por segundo año consecutivo, los vuelos directos a Innsbruck, con dos frecuencias semanales. Esta ciudad de Austria es conocida por sus pistas de esquí y sus tradicionales mercadillos navideños.

Tromso, en Noruega, contará con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, que permitirán viajar para ver auroras boreales y realizar actividades árticas como trineos de perros o avistamiento de ballenas.

Por otro lado, Rovaniemi, capital de Laponia y ciudad donde se encuentra la casa de Papá Noel, cuenta con cuatro frecuencias semanales desde Madrid, los miércoles, jueves, sábados y domingos.

Para quienes buscan temperaturas más cálidas, Iberia ofrece dos nuevas rutas recién inauguradas: Recife, en el nordeste de Brasil, donde la compañía vuela tres veces a la semana, y Orlando en el centro de Florida, conocida mundialmente por sus parques temáticos.