Los vuelos a Italia por menos de 25 euros ya son una realidad gracias a esta nueva conexión entre Bilbao y Turín, gracias a que la aerolínea Wizz Air anunció una nueva ruta directa a este país europeo que permitirá viajar por precios realmente atractivos. El Aeropuerto de Bilbao (Loiu) sigue consolidándose como uno de los aeropuertos con mayor crecimiento de conexiones low-cost en el norte de España. De esta manera, se puede volar con una cifra accesible a diferentes puntos del viejo continente. Según la información oficial, los vuelos entre la capital vizcaína y la ciudad italiana comenzarán a operar el 14 de septiembre de 2026 con una frecuencia de tres días por semana: lunes, miércoles y viernes. Esta nueva operativa cuenta con tarifas de salida que parten desde los 24,99 euros, lo que la convierte en una de las opciones más económicas para viajar a Italia desde Bilbao sin escalas. La ruta Bilbao-Turín se suma al catálogo de destinos internacionales del Aeropuerto de Bilbao y refuerza la apuesta de Wizz Air por el mercado español. Los pasajeros que busquen vuelos baratos a Italia ahora tendrán una opción directa, cómoda y a precios imbatibles. Solo hay que recordar que estas tarifas promocionales suelen estar sujetas a disponibilidad y condiciones de la compañía, por lo que se recomienda reservar con antelación para aprovechar los 24,99 euros. Esta nueva conexión directa con Italia es especialmente interesante para los viajeros del País Vasco y zonas limítrofes que quieran descubrir Turín, una de las ciudades más importantes del norte italiano, sin tener que pasar por aeropuertos de Madrid o Barcelona. El crecimiento del Aeropuerto de Bilbao no se detiene solo en Europa. El mismo aeropuerto también incorporó recientemente una nueva conexión internacional con Marruecos. Royal Air Maroc comenzó a operar este miércoles, 1 de abril de 2026, los vuelos directos Bilbao-Casablanca. La nueva ruta cuenta con tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y sábados. Con esta conexión, Royal Air Maroc se incorpora a la amplia oferta de destinos a los que se puede viajar desde Loiu, ampliando las opciones hacia África y fortaleciendo la red de vuelos internacionales del aeropuerto vizcaíno. El vicepresidente de Royal Air Maroc, Amine El Farissi, destacó la magnitud de este proyecto, calificándolo como “el más importante desde la fundación de la aerolínea”. La compañía forma parte de un ambicioso plan de expansión a nivel estatal que se integra en su estrategia global para cuadruplicar su flota hasta alcanzar los 200 aviones en 2037. Royal Air Maroc lanzó una licitación para adquirir 188 aviones que se incorporarán progresivamente. Hasta la fecha, la flota ya se ha reforzado con nuevos B-787-9 Dreamliners y B-737 MAX, y durante 2026 pasará de 62 a 72 aviones.