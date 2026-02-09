El gobierno de Cuba advirtió el sábado 8 de febrero a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir del lunes 10 de febrero el país no contará con combustible para aviones. La notificación llegó a través de la Empresa Estatal de Servicios Aeroportuarios (ECASA) y fue confirmada por fuentes del sector aeronáutico. La advertencia afecta a más de 400 vuelos semanales que conectan a Cuba con distintos países de América y Europa. Las autoridades cubanas atribuyen la crisis de combustible al bloqueo estadounidense, aunque el país enfrenta una reducción drástica en sus importaciones de crudo desde hace semanas. El combustible Jet A1, utilizado por todos los aviones comerciales, dejará de estar disponible en los aeropuertos de Cuba a partir del 10 de febrero a medianoche. Según los avisos oficiales de aviación (NOTAM), la falta de combustible para aviación se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026. Los nueve aeropuertos internacionales afectados son La Habana, Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Santa Clara, Cayo Coco, Cayo Largo del Sur y Manzanillo. La medida impacta tanto vuelos de pasajeros como operaciones de carga, obligando a las aerolíneas a replantear rutas y escalas técnicas. Las compañías aéreas más afectadas son Iberia, Air Europa y World2Fly de España; Copa Airlines de Panamá; Aeroméxico y Viva Aerobus de México; y varias aerolíneas estadounidenses con rutas a La Habana. Ninguna ha comunicado oficialmente cómo afrontará la suspensión de combustible en Cuba. Las opciones incluyen escalas técnicas en aeropuertos cercanos para repostar, reducir frecuencias de vuelos o suspender temporalmente rutas. Estas alternativas representan costos operativos adicionales y pueden alterar las conexiones a Cuba durante al menos un mes. La falta de combustible para aviación se suma a una crisis energética profunda en toda la isla. Cuba anunció esta semana un plan de emergencia que incluye suspensión de venta de diésel, reducción de horarios en hospitales y cierre temporal de instalaciones hoteleras. El país depende casi completamente de importaciones de petróleo y combustibles refinados. La administración de Donald Trump intensificó las sanciones contra Cuba, y Venezuela redujo drásticamente sus envíos en los últimos meses. Esta combinación dejó a la isla sin margen para mantener el suministro de combustible regular en sus aeropuertos internacionales.