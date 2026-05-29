El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes la política exterior impulsada por su administración y sostuvo que España se convirtió en “un referente de inspiración” para otros países por su defensa del diálogo, la convivencia y la cultura como herramienta internacional.

Durante la presentación del nuevo Plan de Acción Cultural en el Exterior en el Instituto Cervantes de Madrid , Sánchez afirmó que, frente a un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones, España eligió “la fuerza de la cultura” en lugar de “la cultura de la fuerza y de la guerra”. El acto contó además con la presencia de los ministros José Manuel Albares y Ernest Urtasun.

El mandatario remarcó que hablar de cultura implica también hablar de democracia, derechos, libertades y convivencia. En ese sentido, destacó que la imagen internacional de España se apoya en una posición “constructiva”, capaz de tender puentes incluso con países con los que mantiene diferencias políticas o diplomáticas.

¿Qué dijo Sánchez sobre el rol internacional de España?

Sánchez aseguró que el principal logro de la política exterior española es que el país sea percibido como un aliado respetado y no temido. “No inspiramos temor, sino respeto”, afirmó durante su discurso, en el que insistió en que muchas naciones observan a España como una sociedad abierta, plural y capaz de convivir en la diferencia.

Pedro Sánchez OTAN Fuente: Shutterstock Shutterstock

El jefe del Ejecutivo también puso como ejemplo la postura española frente a distintos conflictos bélicos internacionales. Según explicó, la comunidad internacional reconoce a España como un defensor del diálogo y de la libertad en un escenario global atravesado por la confrontación permanente.

Además, señaló que el Gobierno busca consolidar una presencia internacional basada en la cooperación cultural y diplomática. El nuevo plan presentado apunta justamente a fortalecer la proyección cultural española en el exterior mediante iniciativas vinculadas al idioma, el arte y la producción cultural.

¿Por qué habló de “ruido mediático” y tensión política?

Horas antes del acto, Sánchez había utilizado sus redes sociales para destacar datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la mejora del salario medio en España. En ese contexto, cuestionó la existencia de un “ruido mediático” que, según sostuvo, no refleja la situación real del país.

Brussels (Belgium), 22/01/2026.- Spain's Prime minister Pedro Sanchez during a press conference at the end of an informal meeting of the members of the European Council in Brussels, Belgium, early 23 January 2026. EU leaders are holding an emergency informal summit to address an escalation in transatlantic tensions regarding Greenland and new US trade threats. (Bélgica, Groenlandia, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Fuente: EPA OLIVIER HOSLET

Las declaraciones llegan en medio de una fuerte polémica política y judicial que afecta al PSOE. Las investigaciones y actuaciones judiciales vinculadas al partido derivaron en pedidos de elecciones anticipadas por parte del Partido Popular y también en cuestionamientos de algunos socios parlamentarios del Gobierno.

Desde el Ejecutivo consideran que existe una “operación de derribo” contra la administración de Sánchez. Pese a ese escenario, el presidente insistió en que España puede mirar “al presente con confianza y al futuro con ambición”, reivindicando tanto la situación económica como el posicionamiento internacional del país.