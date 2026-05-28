Este jueves, 28 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,74 euros y el diésel ronda los 1,64 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.51% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -1.57%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 28 de mayo de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.545 euros hasta los 1.859 euros

Barcelona: 1.447 euros hasta los 1.764 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.769 euros

Granada: 1.479 euros hasta los 1.773 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 28 de mayo en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.369 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.679 euros

Granada: desde los 1.369 euros hasta los 1.679 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.459 euros hasta los 1.673 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.699 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches. Ofrece buen rendimiento, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con 98 octanos (RON) que soporta mejor la detonación; en motores de alta compresión o con turbocompresor proporciona un funcionamiento más suave y mayor rendimiento, e incluye aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.594 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.869 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde 1.689 euros hasta los 1.839 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches pueden usar gasolina (95 y 98), diésel y combustibles alternativos como GLP (autogás) y gas natural (GNC); también hay biocombustibles y, de forma aún limitada, hidrógeno.