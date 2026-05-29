En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,55 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,75 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,64 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.41% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.06%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 29 de mayo de 2026:

Madrid: 1.529 euros hasta los 1.859 euros

Barcelona: 1.417 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.764 euros

Granada: 1.645 euros hasta los 1.754 euros

Ceuta: 1.608 euros hasta los 1.608 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 29 de mayo en España?

Durante este viernes, 29 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.345 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: desde los 1.349 euros hasta los 1.679 euros

Granada: desde los 1.545 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.538 euros hasta los 1.669 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.719 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 2.239 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.869 euros

Valencia: desde 1.579 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde 1.713 euros hasta los 1.825 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos bruscos; usa el control de crucero cuando sea posible.

Revisa la presión de los neumáticos y aligera el coche quitando carga innecesaria; cierra ventanas a alta velocidad.

Planifica rutas para evitar atascos y apaga el motor en paradas prolongadas; realiza mantenimiento periódico (aceite y filtros).