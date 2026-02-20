Para los alumnos, un día sin clases en mitad de la semana es siempre una buena noticia. El descanso escolar tiene efectos positivos sobre la concentración y el rendimiento: varios estudios en educación señalan que las pausas dentro del trimestre ayudan a reducir el estrés acumulado y a que los niños vuelvan al aula con más energía. Un viernes libre, además, permite alargar el fin de semana y recuperar horas de sueño, algo especialmente valioso en las etapas de Primaria y Secundaria. Sin embargo, ese mismo día libre genera una preocupación muy concreta en miles de familias trabajadoras: ¿quién se queda con los niños? Cuando el día no lectivo no coincide con un festivo laboral, muchos padres y madres deben buscar soluciones de última hora: abuelos, canguros, actividades extraescolares o pedir permiso en el trabajo. La conciliación familiar sigue siendo uno de los grandes retos que plantean los calendarios escolares, y días como el 27 de febrero ponen ese debate sobre la mesa con especial claridad. El 27 de febrero es uno de los días señalados en el calendario escolar de Andalucía para el curso 2025-2026. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía estableció esa jornada como día no lectivo en todos los centros educativos de la comunidad. La fecha recibe el nombre oficial de Día de la Comunidad Educativa y está recogida en el calendario aprobado antes del inicio del curso. A diferencia del 28 de febrero —el Día de Andalucía, que este año cae en sábado—, el viernes 27 es un día hábil en el que, en condiciones normales, habría clases. Su declaración como no lectivo tiene un impacto directo en familias, alumnos y docentes de las ocho provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Jaén y Huelva. Tanto alumnos como docentes quedan eximidos de actividad presencial en los centros ese día. El calendario escolar 2025-2026 publicado por la Junta de Andalucía recoge el 27 de febrero como día no lectivo para todos los niveles educativos. La medida afecta a Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. La declaración de este día se suma al 28 de febrero, festivo autonómico por el Día de Andalucía. La combinación de ambas jornadas, junto al fin de semana, genera un mínimo de cuatro días sin clases en varias provincias. En algunas zonas, como Almería, el lunes 2 de marzo también está declarado no lectivo, lo que extiende el descanso escolar hasta el martes 3 de marzo. La respuesta varía según la provincia, pero el punto de partida es común: el viernes 27 no hay clases en ningún centro educativo andaluz. A eso se suman el fin de semana y el festivo del 28 de febrero. En muchas zonas, el resultado es un puente de tres o cuatro días sin actividad lectiva. En Málaga, la situación es aún más amplia. Los colegios malagueños disfrutan de una semana completa sin clases que va del 23 de febrero al 1 de marzo. Esta Semana Blanca es una tradición arraigada en la provincia que condiciona la vida familiar y activa el turismo interior durante esos días. No se trata de un festivo laboral, sino de días no lectivos recogidos en el calendario educativo provincial, lo que explica que no todas las provincias sigan el mismo esquema. El Día de la Comunidad Educativa es una jornada establecida en el calendario escolar de Andalucía para reconocer a todos los integrantes del sistema educativo: alumnos, familias, docentes y personal no docente. No tiene una fecha fija universal, sino que su ubicación varía según la provincia y el año, siempre en torno al Día de Andalucía. En el curso 2025-2026, la Junta de Andalucía fijó el 27 de febrero como esa jornada en la mayoría de las provincias, mientras que en otras —como Almería o Córdoba— se trasladó al 2 de marzo. La decisión forma parte de la planificación del calendario escolar que cada año aprueba la Consejería de Desarrollo Educativo, y su objetivo es equilibrar la carga lectiva entre trimestres y reconocer institucionalmente a la comunidad educativa antes del tramo final del curso.