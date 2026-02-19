El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una ayuda de 480 euros dirigida a personas mayores de 52 años en paro. Esta ayuda del SEPE puede mantenerse hasta encontrar trabajo o hasta la jubilación. El subsidio está pensado para quienes han cotizado durante años pero no acceden a pensión. Según la información disponible, se trata de una prestación mensual de 480 euros que puede mantenerse en el tiempo. El objetivo es apoyar a quienes han trabajado gran parte de su vida laboral. La ayuda del SEPE también cotiza para la jubilación. Esta ayuda del SEPE no tiene límite fijo de duración. Se puede cobrar mientras se mantengan los requisitos exigidos por el organismo. El subsidio está dirigido a personas mayores de 52 años sin empleo. El subsidio para mayores de 52 años está regulado por el Real Decreto-ley 2/2024. Está destinado a personas con un perfil concreto. Deben tener 52 años o más en el momento de la solicitud. También deben haber agotado la prestación contributiva por desempleo o estar en situación legal de desempleo. Es necesario haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Además, seis años deben corresponder a cotización por desempleo. Los ingresos mensuales no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En 2025 ese límite es 850,50 euros. También es obligatorio estar inscrito como demandante de empleo. Una característica clave de esta ayuda del SEPE es que cotiza para la pensión. Es la única prestación no contributiva que mantiene este beneficio. Esto permite sumar años para la jubilación. Actualmente, se cotiza sobre el 125% del tope mínimo. Esto equivale a una base de cotización de 1653,75 euros mensuales. El subsidio mensual es el 80% del IPREM. El importe mensual es de 480 euros en 2025. Se paga en 12 mensualidades sin pagas extra. El subsidio se mantiene hasta encontrar empleo o alcanzar la edad de jubilación. El subsidio requiere cumplir todos los requisitos legales. Debes mantener la inscripción como demandante de empleo. También debes aceptar ofertas adecuadas de trabajo. El subsidio puede suspenderse si no se cumplen las condiciones. Es clave revisar los ingresos y cotizaciones antes de solicitar la ayuda. Así se evita perder el beneficio. La ayuda del SEPE de 480 euros puede ser un apoyo clave. Permite estabilidad económica a personas mayores de 52 años. También protege la futura pensión. Solicitar la ayuda de 480 euros del SEPE es un trámite sencillo si cumples los requisitos. Puedes hacerlo online o en una oficina con cita previa. Antes de empezar, revisa tu vida laboral y el límite de ingresos. Este subsidio para mayores de 52 años exige estar inscrito como demandante de empleo. También debes haber agotado la prestación contributiva. Con esos puntos claros, el proceso tarda pocos minutos. Debes tener 52 años o más, estar en paro y cumplir los años de cotización. También debes respetar el límite de ingresos que fija el SEPE. Revisa estos datos antes de pedir la ayuda de 480 euros del SEPE. Así evitas rechazos. Ten listo DNI o NIE, número de cuenta y justificantes de rentas. En algunos casos piden libro de familia. Si haces el trámite online, guarda los archivos en formato digital. Puedes solicitar la ayuda de 480 euros del SEPE en la sede electrónica, con el formulario de pre-solicitud o en una oficina con cita previa. La vía online suele ser la más rápida. Tras enviar la solicitud, descarga el justificante. Ese documento prueba la fecha del trámite. También puedes consultar el estado en la web del SEPE. Renueva la demanda de empleo y presenta la declaración de rentas cada año. Si no cumples, el SEPE puede suspender la ayuda.