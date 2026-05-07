Después del puente del 1 de mayo, muchos trabajadores ya miran el calendario laboral para saber cuándo llegará el próximo descanso. Aunque mayo todavía incluye varias fechas festivas en 2026, no todas tendrán el mismo efecto en España. Los días 15, 27 y 30 de mayo aparecen marcados en distintos calendarios laborales, pero su aplicación dependerá de cada territorio. Algunas fechas serán festivos locales, otras autonómicos y solo una permitirá un puente de tres días en determinadas zonas. Por eso, antes de organizar una escapada o modificar la jornada laboral, conviene revisar qué festivos de mayo corresponden a cada comunidad o municipio. Un mismo día puede ser laborable en una ciudad y festivo apenas unos kilómetros más allá. El festivo que más movimiento generará será el del 15 de mayo. Ese día se celebra San Isidro Labrador y en 2026 caerá en viernes, algo que permitirá crear un puente de tres días en muchos municipios. Madrid será el principal foco de esta celebración. La capital tendrá jornada no laborable y durante esos días se organizarán conciertos, actividades populares, programación cultural y actos tradicionales en la Pradera de San Isidro. Además de Madrid capital, otros municipios madrileños como Alcobendas, Colmenarejo o Morata de Tajuña también incluirán San Isidro dentro de sus fiestas locales. Algunos ayuntamientos de otras comunidades también aplicarán este festivo de mayo. Otro de los festivos de mayo confirmados en el BOE será el 27 de mayo. En este caso, afectará únicamente a Ceuta y Melilla por la celebración de Eid al Adha, conocida también como la Fiesta del Sacrificio. La festividad islámica coincidirá con el final de la peregrinación a La Meca y tendrá lugar en miércoles. Por ese motivo, no generará un puente automático para la mayoría de trabajadores. Aun así, la jornada supondrá un descanso relevante en ambas ciudades autónomas. Durante ese día suelen organizarse reuniones familiares y actividades vinculadas a una de las celebraciones más importantes del calendario musulmán. El último gran festivo de mayo llegará el día 30 en Canarias. El archipiélago celebrará el Día de Canarias, una fecha que recuerda la primera sesión del Parlamento autonómico celebrada en 1983. Aunque el festivo afectará a toda la comunidad autónoma, en 2026 caerá en sábado. Eso reducirá su impacto para quienes ya descansan habitualmente durante el fin de semana. Pese a ello, el Día de Canarias volverá a incluir conciertos, actividades culturales, celebraciones populares y actos institucionales repartidos en distintos municipios de las islas. No todos los trabajadores podrán disfrutar de un puente durante mayo de 2026. El único festivo que permitirá enlazar tres días consecutivos de descanso será el 15 de mayo, coincidiendo con San Isidro Labrador y únicamente en los municipios donde figure como fiesta local. Al caer en viernes, quienes trabajen de lunes a viernes y tengan reconocido ese festivo en su calendario laboral podrán unir el descanso con el sábado y el domingo sin necesidad de pedir vacaciones. Por eso, La Comunidad de Madrid será uno de los lugares donde más se notará el puente de mayo después del Día del Trabajo. En cambio, el 27 de mayo, festivo en Ceuta y Melilla por Eid al Adha o Fiesta del Sacrificio, caerá en miércoles. Eso impedirá generar un puente automático para la mayoría de empleados, salvo que soliciten días libres antes o después de la fecha. Algo similar ocurrirá con el 30 de mayo en Canarias. Aunque el Día de Canarias será festivo autonómico en todo el archipiélago, coincidirá con sábado. Para muchos trabajadores no supondrá un descanso adicional, aunque sí tendrá impacto en sectores con actividad durante los fines de semana o en empleados con turnos rotativos. Antes de organizar una escapada o planificar vacaciones, conviene revisar el calendario laboral de cada municipio y empresa. En España, los festivos locales pueden cambiar completamente la organización de la semana laboral incluso entre ciudades cercanas. Además de los festivos de mayo, el calendario laboral de 2026 todavía incluye varias fechas no laborables comunes en toda España. Estos son los próximos festivos nacionales confirmados: