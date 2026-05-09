El Día de la Madre, que se celebrará este domingo 10 de mayo, es considerado por Fenalco la segunda fecha más importante del comercio en Colombia después de Navidad. Este año, los hogares colombianos gastarían entre $280.000 y $300.000 en promedio, según proyecciones de centros comerciales de Bogotá. La fecha impulsa un crecimiento cercano al 20% en las ventas durante mayo y alcanza una participación del 93% de los consumidores, lo que la convierte en una de las jornadas más relevantes para el sector comercial del año. Las proyecciones varían según el centro comercial. En Plaza Imperial se estima un ticket promedio de $280.000, mientras que en Titán Plaza la cifra sube a $300.000 por compra. Las categorías que concentrarán la mayor parte de las ventas son moda, belleza, tecnología, gastronomía y calzado, según informó Revista Semana. En Bogotá, el impacto es especialmente significativo: sectores como restaurantes y centros comerciales proyectan incrementos en ventas de hasta el 60%, impulsados por quienes optan por regalar experiencias o productos como forma de celebrar a mamá. El movimiento de personas también registrará un salto importante. Titán Plaza proyecta la llegada de 290.000 personas durante el fin de semana del Día de la Madre, con una cifra que escala a 3.700.000 visitantes a lo largo de todo el mes de mayo. Por su parte, Plaza Imperial anticipa un incremento del 35% en tráfico peatonal frente a un fin de semana habitual. Para aprovechar ese flujo, los horarios de los establecimientos serán extendidos hasta la medianoche, buscando maximizar las oportunidades de venta durante la jornada.