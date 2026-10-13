Se puede pedir por internet, por teléfono o de forma presencial, y en los tres casos hay que pagar una tasa.

El duplicado del carnet de conducir se tramita ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y sirve cuando el permiso se ha perdido, te lo han robado o está deteriorado. Se puede pedir por internet, por teléfono o de forma presencial, y en los tres casos hay que pagar una tasa.

Qué requisitos hay para pedir el duplicado

El permiso tiene que estar en vigor en el momento de solicitar el duplicado. Si ha caducado, hay que pedir una renovación. El duplicado mantiene las mismas fechas de validez que el permiso original y no se exige reconocimiento médico para tramitarlo.

Si después de pedir el duplicado encuentras el permiso antiguo, debes entregarlo en una Jefatura u Oficina de Tráfico.

El permiso tiene que estar en vigor en el momento de solicitar el duplicado.

Cómo pedir el duplicado por internet

Para hacerlo online se necesita un certificado digital y tener instalado AutoFirma, ya que la firma final se realiza con el certificado. La DGT recomienda usar Google Chrome.

Los pasos son los siguientes: primero se paga la tasa 4.4 en la sede de la DGT; después se accede a la aplicación de solicitud de duplicados con el certificado, se introduce la fecha de nacimiento, se elige el motivo del duplicado y el idioma, y se escribe el número de tasa, de 12 cifras, que figura en la última página del justificante de pago. Al terminar, hay que descargar o imprimir la autorización temporal con el botón “Aut. Temporal”, porque solo se puede hacer en ese momento.

Cómo pedirlo por teléfono o de forma presencial

Por teléfono, a través del 060, también hay que pagar la tasa antes. Se hacen preguntas para verificar la identidad, el permiso provisional se envía por correo electrónico y el definitivo llega por correo postal. No se puede tramitar por esta vía si el permiso está retirado o suspendido, por lo que la DGT aconseja llamar antes de pagar la tasa.

En persona se necesita cita previa, que se pide por internet o en el 060, y hay que acudir a una Jefatura u Oficina de Tráfico con la documentación original y en vigor: el impreso de solicitud de duplicado (Mod. 03), el número de tasa o resguardo de pago, el DNI o pasaporte y el permiso original, salvo en casos de sustracción o extravío. En las oficinas se puede pagar la tasa en el momento con tarjeta, nunca en metálico.

Cuánto cuesta y qué pasa mientras llega el nuevo carnet

La tasa 4.4 es de 20,81 euros y se paga también cuando el duplicado se pide por un robo. La página de la DGT no menciona que haga falta presentar una denuncia.

Con el duplicado se entrega un permiso provisional con validez de seis meses, que permite conducir solo en España. El permiso definitivo llega a domicilio en un plazo aproximado de un mes y medio. Para conducir en el extranjero hay que solicitar el Permiso Internacional.