En esta noticia Reducción de costes de más de un 50%

Banco Santander da un nuevo paso en su apuesta por la inteligencia artificial (IA). La entidad cántabra cerró un acuerdo Nvidia por el cual marca un nuevo hito en la colaboración que mantiene con el gigante estadounidense de infraestructura de red y chips. En concreto, y tras los desarrollos conseguidos, Banco Santander y Nvidia decidieron continuar con los trabajos y extender su alianza durante tres años.

La colaboración de los cántabros con el líder mundial en computación de inteligencia artificial se viene llevando a cabo a través de Santander AI Lab, que de manera conjunta desarrolló nuevas capacidades para evaluar modelos y agentes de IA destinados a aplicaciones bancarias que permiten determinar qué modelo es el más adecuado y eficiente para cada tarea.

El acuerdo abarca también la colaboración en ámbitos que hacen a las capacidades para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, la toma de decisiones en tiempo real y tecnologías avanzadas de simulación, como un gemelo digital bancario.

La metodología de trabajo consensuada entre ambos socios establece que el Santander AI Lab explora y prueba tecnologías emergentes de IA antes de desplegarlas al conjunto del banco. De esta manera, Banco Santander está evolucionando el uso de la IA de los grandes modelos generales a modelos más pequeños y especializados para tareas bancarias concretas.

La colaboración de los cántabros con el líder mundial en computación de inteligencia artificial se viene llevando a cabo a través de Santander AI Lab. Shutterstock

Las buenas perspectivas que este proceso está generando pueden verse en casos de uso experimentales, ya que esta forma de trabajar redujo el coste de ejecución de unos 5 euros por interacción a unos 0,03 euros manteniendo buenos resultados.

Hay modelos para cada tarea

En concreto, Banco Santander creó en su laboratorio Model Arena, una plataforma que evalúa modelos de pesos abiertos en tareas bancarias y permite identificar el más adecuado para cada uso.

El banco, además, está ajustando modelos para tareas concretas con Nvidia NeMo Customizer. “Las pruebas comparativas en atención al cliente demostraron que los modelos más pequeños y especializados dan buenos resultados en tareas bancarias concretas”, asegura la entidad financiera.

Por otra parte, Banco Santander desarrolló inteligencia especializada para procesos de core bancario sobre NVIDIA Kumo, una familia de modelos fundacionales de pesos abiertos para datos estructurados que permite a las empresas convertir rápidamente esos datos en la información predictiva necesaria para prestar servicios que usan agentes.

El Lab está incorporando estas capacidades a la infraestructura tecnológica de Banco Santander mediante Nividia Dynamo-Triton, la tecnología que hizo posible la reducción de costes aplicada por el banco.

Además, desarrolla Model Arena para diseñar, simular, evaluar y supervisar agentes bancarios, y trabaja para mejorar su resultado y someter la IA conversacional a pruebas de esfuerzo en entornos controlados. El objetivo es contar con un proceso riguroso que evalúe y perfeccione las nuevas tecnologías de IA antes de desplegarlas en todo el grupo.

Santander mejoró la calidad de las conversaciones y redujo los costes en más de un 50% gracias a un modelo de IA más eficiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Reducción de costes de más de un 50%

A partir de estos avances, explica la entidad, Banco Santander da el paso desde modelos de pesos abiertos hacia modelos especializados y agentes bancarios sujetos a mecanismos de gobernanza para mejorar el control, reforzar la seguridad y reducir los costes a gran escala. La colaboración ya da resultados: en un caso de uso experimental de atención al cliente, Santander mejoró la calidad de las conversaciones y redujo los costes en más de un 50% gracias a un modelo de IA más eficiente.

Su objetivo es superar los 1000 millones de valor de negocio

En junio pasado, después de anunciar la decisión de convertirse en un banco data & AI-first, Banco Santander se marcó el objetivo de generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio con IA entre 2026 y 2028. Vale destacar que en el primer trimestre de 2026 el banco alcanzó 35 millones de euros de valor de negocio. Para todo este año el objetivo es situarse en los 200 millones.

Así las cosas, y para alcanzar el objetivo trazado, los cántabros decidieron centrarse en tres prioridades: hacer que el banco sea más rápido, seguro y eficiente; utilizar la IA para abrir nuevas fuentes de crecimiento; y ayudar a sus equipos a incorporar la inteligencia artificial a su trabajo diario.

Para lograrlo, Banco Santander está acelerando la automatización, el despliegue de agentes de IA y su extensión a los 185.000 empleados, frente a los cerca de 40.000 que ya utilizaban herramientas de IA de forma activa en todo el grupo al comienzo de este año.