Atención alquileres: qué es el certificado de "buen inquilino" que piden algunos propietarios.

Sean inquilinos o propietarios, las personas que deseen alquilar una vivienda en España necesitan presentar una lista de documentos que garanticen los factores requeridos para cumplir con el contrato de arrendamiento de forma obligatoria.

Como ejemplo de ello es el comprobante de ingresos que suelen exigir los dueños del inmueble para garantizar la solvencia de su cliente. En 2023, se ha sumado un nuevo papel que podrían solicitar: el Certificado de Inquilino No Moroso.

Cómo solicitar el Certificado de Inquilino No Moroso (foto: Pixabay).

¿Qué es el Certificado de Inquilino No Moroso y para qué sirve?

En 2023, el portal inmobiliario Idealista creó un Certificado de Inquilino No Moroso para que los inquilinos puedan demostrar a los dueños de las viviendas que no aparecen en registros de deudas. Estos son los siguientes:



BDMI: Base de datos de Inquilinos Morosos del grupo idealista.

RIJ: Registro de Impagados Judiciales.

Icired: morosidad declarada en la banca y otras entidades.



Ficheros de terrorismo y blanqueo de capitales.

Ficheros de aseguradoras.

Según señaló la inmobiliaria, el certificado de inquilinos no deudores servirá para evidenciar objetivamente el pago de alquiler que se puede asumir en relación a las rentas u ingresos. Además, el mismo sirve como una “carta de presentación”.

Sin embargo, cabe señalar que este certificado no es obligatorio y pedir el mismo será a voluntad del arrendador.

¿Cómo pedir el Certificado de Inquilino No Moroso?

El Idealista explicó que pedir este certificad es rápido, sencillo y se puede realizar desde el teléfono móvil. La persona solo tendrá que ingresar en la página web de la empresa y completar el formulario.

Cómo tramitar el Certificado de Inquilino No Moroso y cuánto cuesta (foto: archivo).

Los datos que se necesitarán para el certificado de no morosidad es el nombre, apellido, dirección de correo electrónico a la que llegará el documento final, número de teléfono, DNI y los datos de los ingresos mensuales.

¿Cuánto cuesta el trámite?

La plataforma tardará aproximadamente doce horas para confirmar la solicitud y enviar el certificado. Un dato a tener en cuenta es que dicho certificado opcional para inquilinos tiene un costo de 4,90 euros.