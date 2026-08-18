Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico.

Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provocan que sea necesario esta conexión clave.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Cuándo inicia operaciones la nueva estación de metro y cuál será su nombre

Después de que la renovación de esta estación de metro diera inicio al comienzo del 2024, han transcurrido más de dos años y las obras continúan. Ahora, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha confirmado que los cortes en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, llegarán a su fin.

De esta manera, la circulación de los vehículos retornará a casi la normalidad para marzo de este año .

No obstante, los ciudadanos madrileños deberán esperar hasta la primavera de 2027 para poder disfrutar de las instalaciones, las cuales llevarán el nombre de Bernabéu, reemplazando el anterior, Santiago Bernabéu.

La inauguración se llevará a cabo en una fecha emblemática para el club, ya que coincide con el 125º aniversario del Real Madrid y el 80º aniversario del estadio.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Nuevas mejoras de la estación del metro en Madrid

La estación se inauguró oficialmente en 1982 bajo la denominación de Lima, coincidiendo con el Mundial de fútbol de ese año, que fue ganado por Italia. Con una inversión de 66 millones de euros, se llevarán a cabo las siguientes mejoras:

Superficie triplicada : la superficie pasará de aproximadamente 4.843 m² a más de 12.400 m².

Accesibilidad total : se incluirán 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que se conectarán directamente con los andenes.

Gran vestíbulo : los pasillos existentes serán reemplazados por un espacio abierto que permitirá visualizar los niveles intermedios y los andenes.

Capacidad para días de partido : la estación estará diseñada para recibir más de 34.000 pasajeros durante jornadas de alta afluencia, preparándose así para eventos como el Mundial 2030.

Temática madridista : toda la ambientación estará relacionada con la historia del Real Madrid, sus trofeos y éxitos deportivos, así como la posibilidad de adaptarse para otros eventos de relevancia.

Tecnología de última generación: se implementarán tornos de acceso y modernas máquinas de venta.

Esta transformación no solo beneficiará a los aficionados madridistas, sino que también contribuirá a mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital, estableciendo la estación Bernabéu como un modelo de accesibilidad, capacidad y diseño relacionado con el deporte que predominan en el país.