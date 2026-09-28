La Comunidad de Madrid lanzó un programa con 12 rutas turísticas para residentes de municipios de menos de 5000 habitantes que sean mayores de 65 años (foto: Magnific)

La Comunidad de Madrid iniciará en el primer semestre de 2027 un programa de 12 rutas turísticas dirigido a mayores de 65 años que residan en municipios de menos de 5000 habitantes.

El programa surge de la colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y de Cultura, Turismo y Deporte , junto con la Federación de Municipios de Madrid, según expresa la nota de prensa de la Comunidad publicada el 24 de septiembre de 2026.

Según el comunicado de prensa oficial de la Comunidad, la propuesta contará con 12 recorridos destinados a incentivar el turismo en el interior de la región, que se llevarán a cabo en autobús y contarán con un guía que coordinará el desarrollo de la jornada. Entre las actividades destacadas, se encuentran la entrada a museos, espacios culturales diversos y monumentos históricos.

Las excursiones estarán organizadas en torno a las ciudades de la Comunidad de Madrid declaradas como Patrimonio Mundial de la UNESCO, las Villas de Madrid y localidades de la Sierra Oeste. A su vez, el Protocolo General de Actuación que le dio origen al proyecto establece una vigencia de cuatro años.

Qué municipios y destinos estarán incluidos en las 12 rutas

Los itinerarios estarán divididos entre las ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO, las Villas de Madrid y la Sierra Oeste.

En el caso de las ciudades Patrimonio Mundial, los mayores de 65 años podrán recorrer la Calle Mayor y la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares , los jardines y el casco antiguo de Aranjuez , y el entorno del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial .

Los itinerarios estarán divididos entre las ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO, las Villas de Madrid y la Sierra Oeste (foto: Magnific) Magnific

Por su parte, las rutas por las Villas de Madrid incluirán municipios como Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Rascafría, Torrelaguna y Navalcarnero . Los recorridos permitirán conocer plazas, cascos históricos, murallas, iglesias, palacios, castillos, museos y centros de interpretación.

Además, se diseñaron dos itinerarios por la Sierra Oeste. Uno recorrerá Chapinería y Cadalso de los Vidrios , mientras que el segundo pasará por Fresnedillas de la Oliva y Colmenar del Arroyo y finalizará con una parada exterior en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo de Chavela.

Cómo será el proceso de inscripción al programa de turismo local

Por el momento, la Comunidad de Madrid no ha detallado el procedimiento concreto de inscripción para participar en las rutas de turismo, ni ha informado del valor que tendrá el programa para los beneficiarios.

El comunicado oficial de la Comunidad aclara que los ayuntamientos se encargarán de dar a conocer la iniciativa y facilitar el acceso de las personas a las cuales está destinado el programa.

De la misma forma, la Comunidad tampoco ha precisado si las excursiones serán totalmente gratuitas o si los participantes deberán asumir algún coste.

El programa de la Comunidad de Madrid busca incentivar el turismo por el interior de la región para mayores de 65 años que residan en pueblos de menos de 5000 habitantes (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La información confirmada radica en que el programa estará destinado a mayores de 65 años residentes en municipios de menos de 5000 habitantes, con recorridos que incluirán desplazamiento en transporte y entradas a espacios culturales.

A su vez, la Comunidad especifica que todos los recorridos deberán cumplir con la normativa vigente de accesibilidad universal, tanto en las actividades como en los medios de transporte y los recursos turísticos incluidos.