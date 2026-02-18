Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico. Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provocan que sea necesario esta conexión clave. Después de que la renovación de esta estación de metro comenzara al comienzo del 2024, pasaron más de dos años y todavía siguen las obras. Ahora, desde el Ayuntamiento de Madrid confirmaron que los cortes del Paseo de la Castellana en la Plaza de Lima ya terminarán. De esta manera, la circulación de los automóviles volverá casi a la normalidad para marzo de este año. Sin embargo, los madrileños deberán esperar hasta la primavera de 2027 para disfrutar de sus instalaciones, las cuales llevarán el nombre de Bernabéu, en lugar del anterior, Santiago Bernabéu. La apertura llegará justamente en una fecha especial para el Merengue, dado que será el 125 aniversario del Real Madrid y el 80 aniversario del estadio. La estación se inauguró oficialmente en 1982 con el nombre de Lima para el Mundial de fútbol de aquel año, ganado por Italia. Con una inversión de 66 millones de euros, pasará a contar con estas mejoras: Esta transformación no solo beneficiará a los aficionados madridistas, sino que mejorará la movilidad general en una de las zonas más transitadas de la capital, convirtiendo la estación Bernabéu en un referente de accesibilidad, capacidad y diseño vinculado al deporte que reina en el país.