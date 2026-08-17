Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional

La industria aeroespacial y la defensa española ha marcado un hito histórico que redefine las capacidades operativas de la nación. Con la entrega oficial del primer avión de carga táctica y patrulla militar C295, el país consolida su soberanía aérea y demuestra el potencial técnico de sus ingenieros.

Esta aeronave, diseñada para enfrentar los desafíos logísticos y de rescate más complejos , representa un salto tecnológico sin precedentes, optimizando la capacidad de respuesta del Ejército del Aire y del Espacio español en un escenario estratégico clave.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Soberanía tecnológica como orgullo de nuestra industria

El auténtico valor de esta adición no se encuentra exclusivamente en sus avanzadas especificaciones técnicas, sino en su origen industrial. La aeronave ha sido ensamblada completamente en las instalaciones nacionales de la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Sevilla, estableciéndose como un símbolo del orgullo nacional.

Este proyecto no solo fortalece la defensa interna, sino que impulsa con eficacia la economía local, generando miles de empleos de alta cualificación técnica y potenciando el tejido de proveedores industriales del país. Es la ratificación de que la ingeniería nacional compite con los más elevados estándares a nivel mundial.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Descubre las características del nuevo avión de carga del Ejército español

El modelo C295 de Airbus se establece como el nuevo pilar táctico del Ejército del Aire y del Espacio. Su arquitectura flexible le proporciona la capacidad de adaptarse a numerosos perfiles de misión, garantizando eficiencia y versatilidad en cada despliegue. Entre sus características principales se destacan:

Configuración SAR / MSA: diseñada para misiones de Búsqueda y Salvamento a medio alcance, optimizando la localización en ambientes marítimos y terrestres complejos.

Sustitución estratégica: actúa como el reemplazo directo de las antiguas plataformas CN-235 VIGMA, superándolas de manera significativa en autonomía de vuelo y tecnología de radar.

Sistemas integrados: incorpora aviónica de última generación y avanzados sensores para el control del tráfico, flujos migratorios y la lucha contra actividades ilícitas.

Así serán las primeras misiones del nuevo avión

La primera unidad operativa tiene un destino fundamental: el Ala 46, situada en la Base Aérea de Gando en Gran Canaria. Este emplazamiento geográfico es crucial por su naturaleza fronteriza y por las amplias extensiones de agua bajo su responsabilidad.

De este modo, el nuevo avión fortalecerá la seguridad en el Atlántico, ofreciendo un escudo logístico y de vigilancia en áreas de alta sensibilidad en las cuales el salvamento marítimo y el control de fronteras requieren de una presencia constante y un alcance extenso.