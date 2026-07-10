Así es el avión militar Airbus A310 que usó el presidente para acudir a la graduación de su hija: capacidad para 80 personas, cocina propia y autonomía de 12 horas

El uso de las aeronaves oficiales del Estado siempre genera un intenso debate público, especialmente cuando se emplean en desplazamientos de carácter privado. Recientemente, el traslado del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un avión militar Airbus A310 para asistir al acto de graduación de su hija ha vuelto a poner el foco sobre los medios de transporte reservados para las altas dignidades.

Este imponente aparato, preparado minuciosamente para garantizar la seguridad y la conectividad en trayectos de larga distancia, esconde tras de sí una gran infraestructura tecnológica y operativa que muy pocos conocen en detalle.

Así es el avión militar Airbus A310 que usó el presidente para acudir a la graduación de su hija: capacidad para 80 personas, cocina propia y autonomía de 12 horas EFE

El origen comercial de la flota VIP española

A diferencia de otras aeronaves gubernamentales diseñadas exclusivamente desde cero para fines estatales, los dos Airbus A310 operados por las Fuerzas Armadas de España tienen un pasado en la aviación comercial. El Ministerio de Defensa adquirió estos aparatos de segunda mano a la aerolínea francesa Air France entre finales de 2002 y principios de 2003.

La compra se ejecutó con el objetivo prioritario de sustituir a los antiguos y ruidosos Boeing 707, que ya resultaban ineficientes y no cumplían con las normativas ambientales modernas, según el sitio del Ejército del Aire y del Espacio.

Aunque el consorcio europeo Airbus fabricó y ensambló las piezas de estos aviones en Toulouse con participación de industrias francesas, alemanas, británicas y españolas, fue tras su adquisición cuando sufrieron una metamorfosis interna absoluta. Las cabinas de pasajeros estándar se eliminaron por completo para dar paso a configuraciones especiales adaptadas a las necesidades del Ejecutivo.

Así es el avión militar Airbus A310 que usó el presidente para acudir a la graduación de su hija: capacidad para 80 personas, cocina propia y autonomía de 12 horas EFE

¿Cómo es por dentro este avión español?

Un Airbus A310 comercial está diseñado para transportar cómodamente a más de 200 viajeros en vuelos internacionales. Sin embargo, la versión militar española, catalogada oficialmente bajo el código T.22, redujo de forma drástica su aforo a una capacidad máxima de 80 personas. Esta modificación permite ganar espacio para ofrecer comodidad y servicios avanzados a la comitiva:

Zona de descanso VIP : dispone de dormitorios reservados para el descanso de las máximas autoridades durante vuelos transatlánticos.

Despacho operativo : incluye salas de reuniones y un salón de trabajo equipado para gestionar asuntos de Estado en el aire.

Área de comitiva y prensa: la parte posterior del fuselaje alberga asientos estándar destinados al personal de seguridad, asesores y periodistas.

Autonomía y comodidades para misiones de doce horas

La versatilidad del T.22 destaca por su impresionante autonomía de vuelo, que alcanza las 12 horas ininterrumpidas. Esto equivale a un alcance aproximado de 9600 kilómetros sin necesidad de realizar escalas técnicas de repostaje, ideal para misiones directas hacia América o Asia.

Para soportar estas largas jornadas, el aparato incorpora una cocina propia de gran tamaño capaz de preparar menús completos para toda la tripulación y el pasaje. Además, el avión está dotado de sistemas de comunicación encriptada vía satélite, garantizando que el presidente o el Rey mantengan el mando de forma segura en cualquier coordenada.