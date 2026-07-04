Lanzan el vuelo más largo de la historia: los tickets ya se venden y se podrá recorrer 16.000 kilómetros en menos de 22 horas

Qantas dio un paso histórico en la aviación comercial al anunciar el lanzamiento del vuelo sin escalas más largo del mundo. Se trata del Project Sunrise, que unirá Sídney con Londres recorriendo más de 16.000 kilómetros en menos de 22 horas. Los tickets ya están próximos a ponerse a la venta y este servicio revolucionario comenzará a operar en octubre de 2027.

Este ambicioso proyecto promete cambiar para siempre los viajes de larga distancia, eliminando escalas y reduciendo significativamente el tiempo total de viaje. Con aviones especialmente diseñados, la aerolínea australiana busca conquistar la “tiranía de la distancia” que históricamente ha aislado a Australia del resto del mundo.

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¿Cómo es el vuelo más largo del mundo y por qué hace historia?

El Project Sunrise de Qantas es un proyecto anunciado en 2017 que busca conectar la costa este de Australia directamente con grandes ciudades del hemisferio norte. Ahora bien, el primer destino confirmado es Londres, con vuelos diarios que operarán a partir de octubre de 2027. Este será el vuelo comercial sin escalas más largo de la historia, superando todos los récords actuales, según informó la empresa en su sitio.

La ruta Sídney-Londres cubrirá aproximadamente 16.000 a 16.800 km y tendrá una duración estimada entre 19 y 22 horas, según condiciones climáticas. Posteriormente, se sumará la ruta a Nueva York . Este hito representa el fin de una era de escalas obligadas en la tradicional “Kangaroo Route” y abre una nueva frontera en la aviación de ultralargo alcance.

Así es el avión de Airbus que se utilizará para hacer el viaje más largo de la historia

La aerolínea bandera de Australia operará esta ruta con 12 unidades del Airbus A350-1000 ULR (Ultra Long Range), una versión especialmente modificada. Este avión incorpora un tanque adicional de 20.000 litros de combustible, refuerzos estructurales y sistemas optimizados para vuelos de hasta 22 horas.

El primero de estos aviones ya fue presentado en Toulouse y su entrega está prevista para abril de 2027 . La cabina fue diseñada pensando en el bienestar del pasajero durante vuelos tan extensos, con solo 238 asientos para ofrecer mayor espacio y comodidad en todas las clases.

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Zonas de confort y bienestar a bordo del avión

Para hacer más llevadero un vuelo de casi un día completo, Qantas incorporó innovaciones destacadas:

Zona de Bienestar (Wellness Zone) : un espacio dedicado para estirar las piernas, moverse y acceder a bebidas premium.

Iluminación inteligente con escenas circadianas (amanecer, atardecer, etc.) para minimizar el jet lag.

Cabinas más silenciosas y con mayor presión de aire.

Asientos mejorados en Primera, Business, Premium Economy y Economy.

¿Cuándo comienzan los vuelos y cuánto costará reservar?

Los interesados ya pueden estar atentos al sitio oficial de Qantas para no perderse la apertura de reservas. Una vez en operación regular, la ruta funcionará diariamente y reducirá hasta 4 horas el tiempo total de viaje comparado con las mejores opciones actuales con escala. Deberán tener en cuenta las siguientes fechas y precios :