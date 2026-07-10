La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este viernes, 10 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,4 euros y registran un volumen de 46481 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre comenzó con un retroceso, encadenó cinco avances, corrigió en dos sesiones, repuntó después y cerró sin cambios; el balance neto es positivo con sesgo alcista y volatilidad contenida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 9.70%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.84%. Al comparar estas cifras, se observa que la volatilidad semanal (9.70%) es menor que la volatilidad anual (20.84%), lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,43 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.