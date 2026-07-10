Llegar a la vida adulta implica, para buena parte de la gente, abandonar todo aquello que no produce un resultado medible. El estrés, la exigencia laboral y la responsabilidad abrumante son algunas de las dificultades a las que se enfrentan millones de personas. En ese marco es que el juego queda relegado al terreno de lo infantil y lo prescindible.

Contra esa lógica escribió Pablo Neruda una de las frases más reproducidas de su obra en prosa. “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”, dejó anotado en Confieso que he vivido, sus memorias póstumas.

La importancia de jugar en la infancia y no dejar de hacerlo en la adultez. Freepik

¿Qué significa la frase de Neruda sobre el juego y la adultez?

La construcción de la frase esconde una asimetría deliberada. El niño que no juega deja de ser niño en presente, mientras que el adulto que no juega sufre una pérdida definitiva, marcada por ese “para siempre” que no admite reparación. La infancia no se abandona: se destruye por desuso.

Neruda no propone una nostalgia sentimental de la niñez. El juego, en su lectura, es una forma de conocimiento. Implica plasticidad para inventar reglas, capacidad de asombro ante lo insignificante y disposición a perder el tiempo sin obtener nada. Un adulto que renuncia a eso conserva la eficacia y pierde la poesía.

El remate de la sentencia carga el sentido completo. Ese niño interior “le hará mucha falta” porque el desencanto llega igual, con o sin juego, y quien lo enfrenta sin imaginación se queda sin herramientas. La frase funciona menos como consejo que como advertencia sobre una pérdida que se consuma sin que nadie la note.

La clave de disfrutar del juego en la niñez y la adultez según Neruda.

Dónde escribió Pablo Neruda la frase sobre el niño que no juega

El texto pertenece a Confieso que he vivido, el volumen de memorias que el poeta corrigió hasta sus últimos días y que fue editado tras su muerte por su viuda Matilde Urrutia y el escritor Miguel Otero Silva.

En ese mismo pasaje, el autor describe su forma de habitar el mundo. “He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la noche”, admite. Sus residencias de La Chascona, La Sebastiana e Isla Negra funcionaban como cofres de mascarones de proa, caracolas y botellas de colores.

¿Qué significa la frase de Neruda sobre el juego en la adultez?

El contexto de escritura resulta inseparable del contenido. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 derrocó a su amigo Salvador Allende, y las viviendas del poeta fueron saqueadas. Neruda murió doce días después, el 23 de septiembre.

Reivindicar el asombro y la imaginación mientras el país se derrumbaba constituye un gesto de rebeldía intelectual.

Qué se sabe hoy sobre la muerte de Neruda

La versión oficial de la dictadura atribuyó el fallecimiento a un cáncer de próstata avanzado. Un informe pericial internacional presentado en 2023 detectó la bacteria Clostridium botulinum en sus restos, sin vínculo con la enfermedad oncológica.

Los peritos no determinaron la vía de ingreso de la toxina, y la causa judicial continúa abierta en Chile. La hipótesis del envenenamiento gana peso, aunque ningún tribunal la ha declarado probada.