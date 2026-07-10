La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este viernes, 10 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 23,16 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 45.999. Esta cifra refleja una variación del -0,3% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, la cotización de Repsol mostró un claro sesgo alcista, con ocho jornadas de avance y dos retrocesos puntuales intercalados, lo que sugiere fortaleza del impulso y un balance final positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en 30.61%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.32%. Este aumento indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. Las cifras reflejan una tendencia a la inestabilidad en el corto plazo, contrastando con una mayor estabilidad observada durante el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.