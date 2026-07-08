La fábrica de aviones más grande del mundo abre un nuevo centro en el país y potenciará las Fuerzas Armadas con producción nacional

Airbus Defence and Space ha comunicado una significativa ampliación de sus capacidades industriales en España. La compañía europea establecerá un nuevo centro de conversión de aviones comerciales A330 en reabastecedores MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

La planta estará ubicada en San Pablo, Sevilla y comenzará operaciones a finales de 2027. De este modo, la iniciativa responde al creciente interés internacional por aeronaves cisterna y refuerza el rol estratégico de España en la producción y mantenimiento de plataformas militares de alto valor.

La fábrica de aviones más grande del mundo abre un nuevo centro en el país y potenciará las Fuerzas Armadas con producción nacional Airbus

Expansión de capacidades y colaboración con Getafe

El nuevo centro de San Pablo funcionará de manera concurrente con las instalaciones previamente establecidas en Getafe (Madrid), que hasta este momento han sido el único lugar encargado de llevar a cabo las conversiones de A330 a la configuración MRTT.

Con esta expansión, Airbus aumentará su tasa de producción anual de 5 a 7 aeronaves , lo cual permitirá gestionar de forma más eficaz los contratos internacionales y los programas de modernización de las fuerzas aéreas aliadas.

Además de las conversiones en sí, el centro de Sevilla asumirá responsabilidades de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), así como de actualizaciones y modernizaciones de los Airbus A330 MRTT que ya están en servicio. Estas labores son fundamentales para prolongar la vida útil de las aeronaves y adaptarlas a nuevos estándares tecnológicos y operativos.

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Ventajas de la nueva base para las Fuerzas Armadas españolas

Esta noticia representa un paso adelante para las Fuerzas Armadas españolas, particularmente para el Ejército del Aire y del Espacio. España ya cuenta con un programa activo de MRTT: el primer Airbus A330 MRTT se incorporó en abril de 2025 y el segundo en octubre del mismo año, ambos convertidos en las instalaciones de Getafe a partir de aviones procedentes de Iberia.

El origen del programa se remonta a 2021, cuando el Gobierno español aprobó la adquisición de tres A330 de segunda mano para transformarlos en plataformas multirol capaces de realizar reabastecimiento en vuelo, transporte estratégico de tropas y evacuación médica.

La apertura del nuevo centro en Sevilla consolida la soberanía industrial española en este segmento crítico de defensa, garantizando que el mantenimiento y las actualizaciones de estas aeronaves estratégicas puedan realizarse en territorio nacional con mayor capacidad y flexibilidad.

Andalucía impulsa empleo e industria con un polo aeronáutico en auge

La planta de San Pablo en Sevilla se convierte en un referente en la producción de aeronaves militares, donde se ensamblan modelos como el A400M y el C295.

La incorporación del nuevo centro de conversión MRTT potenciará aún más este ecosistema industrial, generando aproximadamente 200 empleos directos y dinamizando la cadena de suministro aeronáutica andaluza.

Esta inversión refuerza el compromiso de Airbus con España y sitúa a Sevilla como un hub cada vez más relevante dentro de la estrategia global del consorcio en el ámbito de la defensa.

En un contexto de demanda creciente de capacidades de reabastecimiento aéreo, contar con mayor infraestructura nacional no solo permite satisfacer necesidades propias, sino también posicionarse como proveedor confiable para otros países.