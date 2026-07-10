Este viernes, 10 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,12 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 482.867. Esta cifra refleja una variación del 0,6% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco Santander encadenó seis subidas, luego dos caídas y cerró con dos nuevas alzas, con un balance netamente positivo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander durante la última semana ha alcanzado un 35.21%, significativamente superior a la volatilidad anual de 30.31%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La diferencia en estas cifras sugiere una mayor incertidumbre en el corto plazo, lo que puede afectar la percepción de los inversores y el rendimiento de la acción en el mercado.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).