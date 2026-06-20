Llegó el helicóptero táctico más potente del Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional

El sector de la defensa y la industria aeronáutica española están de celebración. Las Fuerzas Armadas han recibido una nueva unidad del helicóptero táctico NH90, una aeronave de última generación que se consolida como el activo más potente y avanzado del Ejército.

Este hito no solo refuerza la capacidad operativa en misiones críticas, sino que representa un enorme triunfo para el tejido industrial local, ya que el aparato ha sido ensamblado y puesto a punto íntegramente en las instalaciones nacionales de Airbus Helicopters en Albacete.

Llegó el helicóptero táctico más potente del Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

¿Cómo es el nuevo helicóptero que es el más potente del Ejército?

El NH90 destaca por ser un helicóptero multipropósito con características técnicas excepcionales. Fabricado con un fuselaje de materiales compuestos que aligera su estructura y resiste la corrosión, cuenta con un peso máximo al despegue de 10.600 kg y un avanzado sistema de vuelo Fly-by-Wire (mandos electrónicos) que minimiza la carga de trabajo de la tripulación.

Además, el programa avanza con paso firme gracias a las exigentes pruebas de su variante marítima (MSPT). Esta versión cuenta con un tren de aterrizaje reforzado y palas plegables automáticas, lo que permite al helicóptero operar con total seguridad desde los buques de la Armada y proyectar su fuerza tanto en tierra firme como en entornos navales complejos.

Una aeronave nacional que marca la estrategia para la soberanía tecnológica

La entrega de este NH90 (bautizado institucionalmente como Lobo o Caimán) es el reflejo de una estrategia clara: reducir la dependencia exterior y fomentar la soberanía tecnológica .

Llegó el helicóptero táctico más potente del Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Al centralizar el ensamblaje y las fases finales de producción en la planta de Albacete, el país no solo asegura puestos de trabajo de alta cualificación, sino que garantiza la capacidad autónoma para realizar tareas críticas de mantenimiento, modernización y reparación a lo largo de toda la vida útil de la flota.

¿Por qué será importante este helicóptero para el Ejército?

Con plantas motrices de gran rendimiento adaptadas a las exigencias climáticas más duras, el NH90 está preparado para misiones de transporte táctico, operaciones especiales, evacuaciones médicas y tareas de búsqueda y salvamento (SAR).

La llegada de esta unidad producida en el país consolida un estándar de excelencia militar y posiciona a la industria nacional en la primera línea de la vanguardia aeronáutica europea.

El ambicioso plan de los 100 helicópteros

Esta nueva incorporación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan estratégico a largo plazo valorado en aproximadamente 4200 millones de euros. El objetivo final de la Secretaría de Estado de Defensa es alcanzar el centenar de unidades operativas.

Con esta fuerte inversión, se busca sustituir de manera progresiva a los modelos más veteranos y unificar los sistemas de transporte bajo una plataforma común para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, optimizando drásticamente la logística y el entrenamiento de los pilotos.