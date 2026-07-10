Pocos lo saben: para qué está el cilindro negro en el cable del cargador de la computadora y para qué sirve

¿Alguna vez te has preguntado qué es ese pequeño cilindro negro que aparece en el cable del cargador de tu computadora portátil o en algunos cables USB? Este accesorio, que pasa desapercibido para la mayoría, tiene una función técnica muy importante en el mundo de la electrónica.

Conocido técnicamente como filtro de ferrita o núcleo de ferrita, parece un simple detalle de diseño, pero su presencia responde a necesidades de ingeniería y normativas de compatibilidad electromagnética.

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¿Qué es exactamente el cilindro negro del cargador?

El cilindro negro es un núcleo de ferrita, fabricado con un material cerámico ferromagnético compuesto principalmente por óxido de hierro combinado con otros metales como manganeso o zinc. Este componente se moldea alrededor del cable y actúa como un filtro pasivo.

No es un adorno ni un peso para evitar que se enrede el cable, sino un elemento diseñado específicamente para manejar señales eléctricas. Su colocación estratégica, generalmente cerca del conector del dispositivo, permite interceptar problemas antes de que afecten al equipo.

¿Para qué sirve el filtro de ferrita en los cables?

La función principal del núcleo de ferrita es suprimir las interferencias electromagnéticas (EMI) y el ruido de radiofrecuencia (RFI) . Los cables actúan como antenas que pueden emitir o recibir señales no deseadas, especialmente en entornos con múltiples dispositivos encendidos.

Bloquea el ruido de alta frecuencia generado por fuentes de alimentación conmutadas.

Evita que este ruido afecte el funcionamiento del dispositivo o se propague a otros aparatos cercanos.

Mejora la estabilidad de la carga y la transmisión de datos.

Ayuda a cumplir con estándares internacionales de compatibilidad electromagnética como FCC, CE y CISPR.

Sin este filtro, podrías experimentar parpadeos en la pantalla, ruidos en los altavoces, desconexiones aleatorias o carga inestable , según el sitio ElectronicNotes. La ferrita disipa la energía no deseada convirtiéndola en un calor mínimo, sin interferir con la corriente continua ni los datos útiles.

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En qué dispositivos es común encontrar el cilindro negro

Este componente no aparece en todos los cargadores por igual. Es más frecuente en:

Cargadores de laptops y computadoras portátiles (casi siempre presentes en el cable DC).

Cables de monitores (HDMI, DisplayPort, VGA).

Impresoras, escáneres y discos duros externos.

Algunos periféricos USB de gama alta o profesional (interfaces de audio, cámaras web avanzadas).

Cargadores de tablets y accesorios grandes.

En cargadores de celulares básicos es menos común, ya que la protección suele estar integrada en el adaptador. Su presencia depende de la potencia, la longitud del cable y las pruebas de certificación que debe pasar el fabricante.

¿Qué pasa si quito el cilindro negro del cable?

Técnicamente, el dispositivo puede seguir funcionando, pero pierdes una capa importante de protección. En hogares u oficinas con muchos aparatos electrónicos, es probable que notes más interferencias.

Expertos y documentación técnica recomiendan no retirarlo. Si se daña, puedes reemplazarlo fácilmente con filtros de ferrita tipo clip-on que se ajustan sin herramientas.