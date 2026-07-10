La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este viernes, 10 de julio de 2026 es de 20,99 euros y fijan un total de 206.693 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,33%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró predominio de avances con seis jornadas al alza, tres retrocesos y una sesión estable; la trayectoria fue mayoritariamente positiva con correcciones puntuales y un cierre a la baja que modera el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana ha alcanzado un nivel del 15.18%, lo que es superior al 14.72% de su volatilidad anual. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría reflejar incertidumbres en el mercado o en la propia empresa.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.