La posibilidad de un apagón masivo en Colombia vuelve a encender las alarmas en el sector energético. Un reciente pronunciamiento de la Contraloría General advierte sobre un escenario de riesgo que podría afectar tanto el abastecimiento como los costos del servicio en distintas regiones del país. El organismo de control señaló que la situación actual exige decisiones urgentes para evitar un deterioro en la seguridad energética, en medio de presiones financieras y operativas que impactan a las empresas del sector. Desde el Gobierno, sin embargo, hay una lectura distinta. El Ministerio de Minas ha restado peso a las alertas y plantea ajustes en los mecanismos tarifarios, lo que abre un nuevo frente de discusión sobre el futuro del sistema. Uno de los principales focos de preocupación está en el llamado apagón financiero, una situación derivada de las deudas acumuladas que afectan a las compañías de energía. Según representantes del sector, las obligaciones pendientes por subsidios ya alcanzan cifras millonarias que comprometen la operación. Estas deudas han obligado a varias empresas a buscar alternativas como créditos bancarios o incluso la venta de activos para sostener el servicio. La falta de pagos oportunos genera incertidumbre y limita la capacidad de inversión, en un momento clave para garantizar la estabilidad del sistema. A este panorama se suma el riesgo de un apagón técnico, vinculado a la capacidad real del sistema para responder a la demanda. Expertos advierten que el país opera con márgenes ajustados entre la energía disponible y el consumo creciente. El escenario podría agravarse con la llegada de fenómenos climáticos como El Niño, que históricamente presionan la generación eléctrica. La falta de nuevos proyectos energéticos también limita la expansión de la oferta, aumentando la vulnerabilidad del sistema. El impacto final dependerá, en gran medida, de la situación financiera de cada empresa y de la respuesta institucional frente a las deudas acumuladas. El sector insiste en que mantener la operación requiere soluciones inmediatas y coordinación entre entidades. Aunque el suministro aún se mantiene, los expertos advierten que si no se corrigen los problemas financieros en el corto plazo, podrían comenzar a registrarse interrupciones del servicio en distintas zonas. La continuidad del sistema, coinciden, depende de decisiones urgentes que eviten un colapso progresivo.